У москві пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку безпілотників





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Судячи з опублікованих відео, наслідки вибухів видно у різних районах столиці рф. Так, на вулиці Лихачова у бізнес-центрі після вибухів видно дим та невелике загоряння. Через деякий час поліцейські перекрили рух по вулиці Лихачова.



На Комсомольському проспекті в одній із будівель повилітали вікна, проїжджа частина перекрита співробітниками поліції. Відомо, що будинок, у якому повилітали вікна, знаходиться в одному поряд із будівлею Міноборони рф.



Внаслідок вибухів на Комсомольському проспекті зруйновано покрівлю у двоповерховій будівлі. У будинку навпроти вибито скло в магазині на першому поверсі та в житловій частині будинку на четвертому поверсі. Крім того, скління порушено у сусідньому будинку.



Також повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста.



Мер москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксовано удари двох безпілотників.



"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань і постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці", - заявив він.



У Міноборони рф заявили, що вранці 24 липня їм нібито вдалося припинити спробу атаки двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста москви.



"Засобами радіоелектронної боротьби два БПЛА були придушені і зазнали краху, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У різних районах москви пролунали гучні вибухи вночі, 24 липня. Повідомляється, що місто нібито було атаковане безпілотниками.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.Судячи з опублікованих відео, наслідки вибухів видно у різних районах столиці рф. Так, на вулиці Лихачова у бізнес-центрі після вибухів видно дим та невелике загоряння. Через деякий час поліцейські перекрили рух по вулиці Лихачова.На Комсомольському проспекті в одній із будівель повилітали вікна, проїжджа частина перекрита співробітниками поліції. Відомо, що будинок, у якому повилітали вікна, знаходиться в одному поряд із будівлею Міноборони рф.Внаслідок вибухів на Комсомольському проспекті зруйновано покрівлю у двоповерховій будівлі. У будинку навпроти вибито скло в магазині на першому поверсі та в житловій частині будинку на четвертому поверсі. Крім того, скління порушено у сусідньому будинку.Також повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста.Мер москвизаявив, що у місті нібито зафіксовано удари двох безпілотників."Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань і постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці", - заявив він.У Міноборони рф заявили, що вранці 24 липня їм нібито вдалося припинити спробу атаки двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста москви."Засобами радіоелектронної боротьби два БПЛА були придушені і зазнали краху, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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