У москві пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку безпілотників
Сьогодні, 08:59
У різних районах москви пролунали гучні вибухи вночі, 24 липня. Повідомляється, що місто нібито було атаковане безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Судячи з опублікованих відео, наслідки вибухів видно у різних районах столиці рф. Так, на вулиці Лихачова у бізнес-центрі після вибухів видно дим та невелике загоряння. Через деякий час поліцейські перекрили рух по вулиці Лихачова.
На Комсомольському проспекті в одній із будівель повилітали вікна, проїжджа частина перекрита співробітниками поліції. Відомо, що будинок, у якому повилітали вікна, знаходиться в одному поряд із будівлею Міноборони рф.
Внаслідок вибухів на Комсомольському проспекті зруйновано покрівлю у двоповерховій будівлі. У будинку навпроти вибито скло в магазині на першому поверсі та в житловій частині будинку на четвертому поверсі. Крім того, скління порушено у сусідньому будинку.
Також повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста.
Мер москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксовано удари двох безпілотників.
"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань і постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці", - заявив він.
У Міноборони рф заявили, що вранці 24 липня їм нібито вдалося припинити спробу атаки двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста москви.
"Засобами радіоелектронної боротьби два БПЛА були придушені і зазнали краху, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Судячи з опублікованих відео, наслідки вибухів видно у різних районах столиці рф. Так, на вулиці Лихачова у бізнес-центрі після вибухів видно дим та невелике загоряння. Через деякий час поліцейські перекрили рух по вулиці Лихачова.
На Комсомольському проспекті в одній із будівель повилітали вікна, проїжджа частина перекрита співробітниками поліції. Відомо, що будинок, у якому повилітали вікна, знаходиться в одному поряд із будівлею Міноборони рф.
Внаслідок вибухів на Комсомольському проспекті зруйновано покрівлю у двоповерховій будівлі. У будинку навпроти вибито скло в магазині на першому поверсі та в житловій частині будинку на четвертому поверсі. Крім того, скління порушено у сусідньому будинку.
Також повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста.
Мер москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксовано удари двох безпілотників.
"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань і постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці", - заявив він.
У Міноборони рф заявили, що вранці 24 липня їм нібито вдалося припинити спробу атаки двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста москви.
"Засобами радіоелектронної боротьби два БПЛА були придушені і зазнали краху, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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