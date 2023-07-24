ЗСУ знищили 660 окупантів за минулу добу
Сьогодні, 08:42
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 24 липня.
Отже, загальні бойові втрати противника станом на 24.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 4162 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од;
- артилерійських систем – 4675 (+17);
- РСЗВ – 697 (+0) од;
- засоби ППО 452 (+1) од;
- літаків – 315 (+0) од;
- гелікоптерів – 310 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5);
- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од;
- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).
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Отже, загальні бойові втрати противника станом на 24.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 4162 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од;
- артилерійських систем – 4675 (+17);
- РСЗВ – 697 (+0) од;
- засоби ППО 452 (+1) од;
- літаків – 315 (+0) од;
- гелікоптерів – 310 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5);
- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од;
- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).
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