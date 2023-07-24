ЗСУ знищили 660 окупантів за минулу добу

ЗСУ знищили 660 окупантів за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 24 липня.

Отже, загальні бойові втрати противника станом на 24.07.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 4162 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од;
- артилерійських систем – 4675 (+17);
- РСЗВ – 697 (+0) од;
- засоби ППО 452 (+1) од;
- літаків – 315 (+0) од;
- гелікоптерів – 310 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5);
- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од;
- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).

ЗСУ знищили 660 окупантів за минулу добу

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