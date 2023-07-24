ЗСУ знищили 660 окупантів за минулу добу





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 24.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано;

- танків ‒ 4162 (+11) од;

- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од;

- артилерійських систем – 4675 (+17);

- РСЗВ – 697 (+0) од;

- засоби ППО 452 (+1) од;

- літаків – 315 (+0) од;

- гелікоптерів – 310 (+0) од;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5);

- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од;

- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 24 липня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 24.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано;- танків ‒ 4162 (+11) од;- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од;- артилерійських систем – 4675 (+17);- РСЗВ – 697 (+0) од;- засоби ППО 452 (+1) од;- літаків – 315 (+0) од;- гелікоптерів – 310 (+0) од;- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5);- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од;- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).

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