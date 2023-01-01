На Волині п’яний 16-річний хлопець на мотоциклі скоїв ДТП: троє постраждалих

Аварії сталися у Камінь-Каширському, Володимирському та Ковельському районах учора, 24 липня. Усі вони - за участі водіїв мотоциклів у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Так, учора, близько 5 ранку, на автодорозі між селами Видричі та Дубровиця, що на Камінь-Каширщині, 16-річний керманич мотоцикла Sparta не врахував дорожню обстановку та впав на дорожнє покриття. Він і ще двоє неповнолітніх пасажирів двоколісного – 15 та 14 років, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні. Як з’ясувалося, неповнолітній водій мотоцикла був за кермом у стані сп’яніння.Цього ж дня ввечері, 28-річний мешканець Володимирщини, будучи напідпитку, не впорався із керуванням мотоцикла та впав. Пригода трапилась у селі Заставне. Чоловіка ушпиталили.А у Сераховичах, на Ратнівщині, 18-річний мотоцикліст виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем KIA під керуванням 19-річної ковельчанки. Встановлено, що водій двоколісного був п’яним, він травмувався, окрім того, тілесні ушкодження отримала 17-річна пасажирка мотоцикла. Їх обох госпіталізували.За усіма трьома фактами аварій слідчі розпочали розслідування за ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини аварій.