Голову Державної судової адміністрації викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду

Голову Державної судової адміністрації викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду
НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Головою ДСА є Олексій Сальніков.
Голову Державної судової адміністрації викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду

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Теги: Верховний суд, хабар, судді
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