Голову Державної судової адміністрації викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду
Сьогодні, 13:11
НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги.
Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду.
Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.
Головою ДСА є Олексій Сальніков.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги.
Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду.
Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.
Головою ДСА є Олексій Сальніков.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин за кермом вантажівки потрапив у ДТП на Рівненщині: серед постраждалих — дитина
Сьогодні, 13:43
На Волині горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 13:25
Голову Державної судової адміністрації викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду
Сьогодні, 13:11
На війні загинув Герой з Волині Сергій Ткачук
Сьогодні, 13:00
На Волині оштрафували студента, який зробив матері «інвалідність», щоб виїхати за кордон
Сьогодні, 12:55
Медіа