Лучанин за кермом вантажівки потрапив у ДТП на Рівненщині: серед постраждалих — дитина

Автопригода сталася 22 липня близько 17:45 в селі Ужинець на Рівненщині.Про це повідомляє поліція Рівненщини.СОГ ВП №1 (смт Млинів) встановила, що 43-річний житель села Перемилівка, водій автомобіля «Opel», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою «Daf» з напівпричепом, під керуванням 40-річного жителя Луцька.Унаслідок ДТП травмувалися керманич легковика та його 9-річна донька, яка була у салоні. У дівчинки діагностували перелом плечової кістки та забої, а у її батька — струс головного мозку.Результати огляду на алкотестері «Drager» водія легковика показали 2,94 проміле, що у майже 15 разів перевищує допустиму норму.Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 КК України.Досудове розслідування триває.