У фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023 змагатимуться волиняни

У фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023 змагатимуться волиняни
Гурт 3ʼbeauties з Луцька та Денис Грищук із Нововолинська змагатимуться у фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023.

Про це повідомляє Суспільне.

У понеділок, 24 липня, Суспільне Мовлення оголосило імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Пʼятірку найсильніших обрали за результатом прослуховування десяти учасників лонглиста. Ними стали: гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид.

Учасниці гурту 3ʼbeauties, 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька, родом з Луцька. Дівчата стверджують, що їхня суперсила в єдності. Мріють наповнити своє творче життя яскравими музичними подіями та звершеннями, починаючи з перемоги на Дитячому Євробаченні. «У нас є синергія! Наша творча енергетика зʼєднується воєдино, і тому шанс на перемогу потроюється», — впевнені учасниці гурту.
У фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023 змагатимуться волиняни

12-річний Денис Грищук родом з Нововолинська, що на Волині, проте тимчасово проживає в польському Любліні. Каже, що його суперсила в тому, що він тверезо та реалістично дивиться на події, не ідеалізуючи їх. Переконаний: щоб чогось досягти — потрібно багато працювати. Юний співак мріє у майбутньому зібрати стадіон: «Хочу, щоб мій концерт відбувся в мирній Україні, сюди приїхали шанувальники зі всього світу і захопилися країною так само, як і я».
У фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023 змагатимуться волиняни

Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тараборова ділиться, що обрати пʼятірку фіналістів було складно: «Хотілося залишити всіх! Наша пʼятірка вийшла по-справжньому різноманітною та сильною. Тут і маленька дівчинка, яка співає народним голосом, і тріо дівчат, які своїми голосами немовби пташки пронизують до глибини душі, і запальний хлопчик з унікальним тембром, на якого хочеться дивитися, не відводячи очей, і дві неймовірні поп-діви Анастасія та Поліна. Ми сформували дуже сильну пʼятірку фіналістів, щоб український глядач та наше журі мали достойний вибір та змогли відчути, яка дитина має поїхати в Ніццу. Моя думка: будь-хто з цієї пʼятірки якісно, круто та професійно представить Україну на Дитячому Євробаченні. Я вболіваю за кожного!».

До прослуховування учасників лонглиста Суспільне долучило експертну раду, до якої увійшли представники сучасної музичної індустрії: DEMCHUK, KHAYAT та Євген Хмара.

Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 відбудеться в жовтні у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору представника України на Дитячому Євробаченні долучаться три члени журі. Склад журі фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.

Минулого року представниця України Злата Дзюнька посіла 9-те місце на Дитячому Євробаченні-2022 в Єревані з піснею «Незламна». Злата отримала 111 балів та посіла 9-ту сходинку.

Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення з 2006 року. Відтоді Україна один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею «Небо» у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

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Теги: Євробачення, діти, волиняни
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