Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці
Сьогодні, 16:30
63-річний лучанин отримав сім з половиною років позбавлення волі за смерть знайомого.
Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 63-річного жителя обласного центру Волині винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
Доведено, що удень 23 вересня 2021 року чоловік у квартирі в будинку на проспекті Відродження у Луцьку під час конфлікту жорстоко побив 62-річного потерпілого – і той згодом помер у лікарні від заподіяних травм.
Особу зловмисника одразу встановили – і відтоді він перебуває під вартою.
Згідно з вироком суду 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.
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Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 63-річного жителя обласного центру Волині винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
Доведено, що удень 23 вересня 2021 року чоловік у квартирі в будинку на проспекті Відродження у Луцьку під час конфлікту жорстоко побив 62-річного потерпілого – і той згодом помер у лікарні від заподіяних травм.
Особу зловмисника одразу встановили – і відтоді він перебуває під вартою.
Згідно з вироком суду 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.
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