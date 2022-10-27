Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці

Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці
63-річний лучанин отримав сім з половиною років позбавлення волі за смерть знайомого.

Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 63-річного жителя обласного центру Волині винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.

Доведено, що удень 23 вересня 2021 року чоловік у квартирі в будинку на проспекті Відродження у Луцьку під час конфлікту жорстоко побив 62-річного потерпілого – і той згодом помер у лікарні від заподіяних травм.

Особу зловмисника одразу встановили – і відтоді він перебуває під вартою.

Згідно з вироком суду 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.

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Теги: Луцьк, побиття, смерть, прокуратура
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