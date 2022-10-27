Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці

63-річний лучанин отримав сім з половиною років позбавлення волі за смерть знайомого.Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 63-річного жителя обласного центру Волині винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.Доведено, що удень 23 вересня 2021 року чоловік у квартирі в будинку на проспекті Відродження у Луцьку під час конфлікту жорстоко побив 62-річного потерпілого – і той згодом помер у лікарні від заподіяних травм.Особу зловмисника одразу встановили – і відтоді він перебуває під вартою.Згідно з вироком суду 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.