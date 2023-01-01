Під Бахмутом загинув 25-річний Герой з Луцького району Ярослав Федорець
Сьогодні, 16:52
На Донеччині загинув військовослужбовець з села Гаразджа Луцького району Ярослав Володимирович Федорець.
Про це повідомили на сторінці Підгайцівської територіальної громади.
У Луцькому РТЦК повідомили, що солдат Ярослав Федорець, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 22 липня 2023 року, поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
«Молоде життя 25-річного Героя, уродженця села Воротнів забрала жорстока війна. Нестерпний біль вкотре проймає наші серця, адже безжальна, жорстока війна забирає життя найкращих воїнів, справжніх Героїв. Співчуваємо родині загиблого Захисника України, шануємо його героїчний подвиг», – йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці Підгайцівської територіальної громади.
У Луцькому РТЦК повідомили, що солдат Ярослав Федорець, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 22 липня 2023 року, поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
«Молоде життя 25-річного Героя, уродженця села Воротнів забрала жорстока війна. Нестерпний біль вкотре проймає наші серця, адже безжальна, жорстока війна забирає життя найкращих воїнів, справжніх Героїв. Співчуваємо родині загиблого Захисника України, шануємо його героїчний подвиг», – йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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