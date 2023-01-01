На Волині суд оштрафував жінку за насильство над своїм чоловіком

На Волині суд оштрафував жінку за насильство над своїм чоловіком
Мешканку Любешівської громади притягнули до адміністративної відповідальності за домашнє насилля над чоловіком.

Любешівський районний суд покарав жінку штрафом за адміністративне правопорушення, - пише Район.Любешів з посиланням постанову суду від 19 липня.

25 травня 2023 року, ідеться в постанові, ця громадянка вчинила щодо свого чоловіка домашнє насильство, зокрема виганяла його з дому, ображала нецензурною лайкою в присутності малолітньої дитини.

Потерпілий підтвердив обставини, викладені у протоколі про правопорушення, та просив притягнути свою дружину до відповідальності.

Заслухавши пояснення учасників інциденту, дослідивши письмові докази, які містяться в матеріалах справи, суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 173-2 Кримінального кодексу України й оштрафував її на 340 гривень.

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