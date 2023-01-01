На Волині суд оштрафував жінку за насильство над своїм чоловіком





Любешівський районний суд покарав жінку штрафом за адміністративне правопорушення, - пише



25 травня 2023 року, ідеться в постанові, ця громадянка вчинила щодо свого чоловіка домашнє насильство, зокрема виганяла його з дому, ображала нецензурною лайкою в присутності малолітньої дитини.



Потерпілий підтвердив обставини, викладені у протоколі про правопорушення, та просив притягнути свою дружину до відповідальності.



Заслухавши пояснення учасників інциденту, дослідивши письмові докази, які містяться в матеріалах справи, суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 173-2 Кримінального кодексу України й оштрафував її на 340 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканку Любешівської громади притягнули до адміністративної відповідальності за домашнє насилля над чоловіком.Любешівський районний суд покарав жінку штрафом за адміністративне правопорушення, - пише Район.Любешів з посиланням постанову суду від 19 липня.25 травня 2023 року, ідеться в постанові, ця громадянка вчинила щодо свого чоловіка домашнє насильство, зокрема виганяла його з дому, ображала нецензурною лайкою в присутності малолітньої дитини.Потерпілий підтвердив обставини, викладені у протоколі про правопорушення, та просив притягнути свою дружину до відповідальності.Заслухавши пояснення учасників інциденту, дослідивши письмові докази, які містяться в матеріалах справи, суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 173-2 Кримінального кодексу України й оштрафував її на 340 гривень.

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