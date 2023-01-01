Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Лучко

Лучко Олександр з села Лаврів Боратинської громади.



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"Ряди небесного легіону поповнив ще один захисник — Лучко Олександр Анатолійович, який проживав у селі Лаврів. Він загинув 4 липня під час виконання бойового завдання. Життя Героя обірвалося на 48-му році.



Олександр був членом добровольчого формування Боратинської територіальної громади і з перших днів війни брав участь в охороні порядку в селі Лаврів.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна, поділяємо біль непоправної втрати. Нехай добрий, світлий спомин про мужнього Захисника залишиться у серцях всіх, хто його знав, любив та шанував!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що прощатимуться із полеглим захисником у четвер, 27 липня.



"О 10:00 кортеж з тілом воїна вирушить до Лаврова з моргу. О 10:30 кортеж зустрічатимуть у Лаврові, по вулицях Луцькій та Шкільній. О 11:00 відбудеться прощання біля домівки Олександра та піша хода до Свято-Покровської церкви, де відбудеться панахида. Закликаємо жителів громади вшанувати пам’ять загиблого та гідно провести його в останню путь", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинувз села Лаврів Боратинської громади.Про це повідомили у громаді."Ряди небесного легіону поповнив ще один захисник — Лучко Олександр Анатолійович, який проживав у селі Лаврів. Він загинув 4 липня під час виконання бойового завдання. Життя Героя обірвалося на 48-му році.Олександр був членом добровольчого формування Боратинської територіальної громади і з перших днів війни брав участь в охороні порядку в селі Лаврів.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна, поділяємо біль непоправної втрати. Нехай добрий, світлий спомин про мужнього Захисника залишиться у серцях всіх, хто його знав, любив та шанував!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що прощатимуться із полеглим захисником у четвер, 27 липня."О 10:00 кортеж з тілом воїна вирушить до Лаврова з моргу. О 10:30 кортеж зустрічатимуть у Лаврові, по вулицях Луцькій та Шкільній. О 11:00 відбудеться прощання біля домівки Олександра та піша хода до Свято-Покровської церкви, де відбудеться панахида. Закликаємо жителів громади вшанувати пам’ять загиблого та гідно провести його в останню путь", - наголошують у громаді.

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