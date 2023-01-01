Розстрілювали авто з людьми у Бучі: повідомили про підозру ще 11 військовим рф

Розстрілювали авто з людьми у Бучі: повідомили про підозру ще 11 військовим рф
СБУ повідомила про підозру ще 11 військовим рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.

Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.

В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:

▪ лейтенант Сергій Тихоньких;

▪ сержант Валех Ємінов;

▪ сержант Антон Буренок;

▪ молодший сержант Дмитро Галсанов;

▪ молодший сержант Владислав Матвєєв;

▪ єфрейтор Роман Ігумнов;

▪ єфрейтор Захар Петров;

▪ рядовий Геннадій Плотніков;

▪ рядовий Микола Бушуєв;

▪ військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

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Теги: Буча, підозра, військовослужбовці, росія, СБУ
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