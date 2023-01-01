Розстрілювали авто з людьми у Бучі: повідомили про підозру ще 11 військовим рф





Про це



Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.



Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).



Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.



В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.



Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.



За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.



А безпосередньо виконували його вказівку:



▪ лейтенант Сергій Тихоньких;



▪ сержант Валех Ємінов;



▪ сержант Антон Буренок;



▪ молодший сержант Дмитро Галсанов;



▪ молодший сержант Владислав Матвєєв;



▪ єфрейтор Роман Ігумнов;



▪ єфрейтор Захар Петров;



▪ рядовий Геннадій Плотніков;



▪ рядовий Микола Бушуєв;



▪ військовослужбовець Трохим Іванов.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ повідомила про підозру ще 11 військовим рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.А безпосередньо виконували його вказівку:▪ лейтенант▪ сержант▪ сержант▪ молодший сержант▪ молодший сержант▪ єфрейтор▪ єфрейтор▪ рядовий▪ рядовий▪ військовослужбовецьНа підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію