Розстрілювали авто з людьми у Бучі: повідомили про підозру ще 11 військовим рф
Сьогодні, 18:24
СБУ повідомила про підозру ще 11 військовим рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.
Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).
Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.
В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.
За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.
А безпосередньо виконували його вказівку:
▪ лейтенант Сергій Тихоньких;
▪ сержант Валех Ємінов;
▪ сержант Антон Буренок;
▪ молодший сержант Дмитро Галсанов;
▪ молодший сержант Владислав Матвєєв;
▪ єфрейтор Роман Ігумнов;
▪ єфрейтор Захар Петров;
▪ рядовий Геннадій Плотніков;
▪ рядовий Микола Бушуєв;
▪ військовослужбовець Трохим Іванов.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.
Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).
Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.
В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.
За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.
А безпосередньо виконували його вказівку:
▪ лейтенант Сергій Тихоньких;
▪ сержант Валех Ємінов;
▪ сержант Антон Буренок;
▪ молодший сержант Дмитро Галсанов;
▪ молодший сержант Владислав Матвєєв;
▪ єфрейтор Роман Ігумнов;
▪ єфрейтор Захар Петров;
▪ рядовий Геннадій Плотніков;
▪ рядовий Микола Бушуєв;
▪ військовослужбовець Трохим Іванов.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).
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