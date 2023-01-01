Енергетики призводять до інфаркту у молоді, - кардіохірург з Луцька





Про це Андрія Старушика.



Як ідеться в дописі, головними причинами інфарктів є атеросклероз серцевих судин (бляшки), стрес і спазм (стискання) серцевих артерій. А через енергетики він уже не є хворобою людей похилого віку.



«Останнім часом спазми особливо непокоять молодь, яка зловживає енергетичними напоями. Наймолодший пацієнт, який ургентно потрапив у Волинську обласну клінічну лікарню, мав лише 26 років», - говорить завідувач ангіографічного відділення установи кардіохірург Андрій Старушик.



Лікар додає, що енергетики діють на серцеві артерії як наркотики, призводять до спазму судин, внаслідок чого вони закриваються, перешкоджаючи постачанню крові до серця. Крім того, енергетики спричинюють викид гормонів, що спонукає людину до активності. Організм наче перезапускається, отримує додаткове навантаження, а впоратися з ним сил буває недостатньо. І це дає нам можливість зрозуміти, чому інфаркт найчастіше стається вночі або під ранок. Організм – наче автомобільний двигун: щоби його запустити, потрібна іскра. Так і людському організмові потрібна своєрідна іскра. І ця іскра як наслідок енергетичних напоїв, спонукає викид гормонів, відбувається так званий гормонний удар. Тому тим, хто вирушає в далеку дорогу, до того потрібно добре поспати і в дорозі перепочити теж.



Андрій Сарушик також відзначає, що серед інфарктників багато далекобійників: сплять і харчуються погано – а серце втомлюється.



«Атеросклероз – це бляшки в середині судин. І коли якась із них лопає, то разом із тромбом перекривають кровотік. Ті, в кого атеросклероз діагностований, повинні обмежити споживання кави, яка теж може призвести до спазму судин. Кожна сигарета спазмує серцеву артерію до 5 секунд. У поєднанні з кавою це вдвічі шкідливіша бомба для організму. А якщо ще й до цього додається стрес, коли під час кавового перекуру людина зненацька на щось реагує, то спазм практично неминучий. До слова, електронна сигарета швидше шкодить легеням. Більше негативних серцевих подій відбувається після вживання розчинної кави. Менш шкідливий для серця чай», - йдеться далі у дописі.



Серед ознак інфаркту: за грудиною тисне різкий біль, пече й може віддавати в одну або дві руки й нижню щелепу, у стані спокою виникає задуха, людина непритомніє, артеріальний тиск падає. Усі ці причини мають спонукати викликати швидку. Після обстеження, надання першої допомоги й підтвердження інфаркту бригада швидкої пропонує пацієнтові термінову госпіталізацію. Відмовляючись, людина наражає себе на неминучу небезпеку. Якщо ж інфаркт усе ж підтверджено, терапевтичне вікно між з’явою перших клінічних ознак до моменту, коли пацієнт опиняється на ангіографі, не повинно перевищувати 90 хвилин.



Профілактика інфарктів дуже проста: активний відпочинок на природі, менше вживати продуктів із високим вмістом холестерину, зокрема, вареної ковбаси, свинини, майонезів, хлібобулочних виробів, плавлених сирків. Особливо шкідлива термічна обробка їжі на будь-якій олії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергетичні напої й продукти, смажені на олії, – одні з найголовніших причин інфарктів. Так каже серце. І це не метафора – це висновки кардіохірургів, які щотижня рятують людям життя.Про це йдеться на сторінці кардіохірурга Волинської обласної клінічної лікарніЯк ідеться в дописі, головними причинами інфарктів є атеросклероз серцевих судин (бляшки), стрес і спазм (стискання) серцевих артерій. А через енергетики він уже не є хворобою людей похилого віку.«Останнім часом спазми особливо непокоять молодь, яка зловживає енергетичними напоями. Наймолодший пацієнт, який ургентно потрапив у Волинську обласну клінічну лікарню, мав лише 26 років», - говорить завідувач ангіографічного відділення установи кардіохірург Андрій Старушик.Лікар додає, що енергетики діють на серцеві артерії як наркотики, призводять до спазму судин, внаслідок чого вони закриваються, перешкоджаючи постачанню крові до серця. Крім того, енергетики спричинюють викид гормонів, що спонукає людину до активності. Організм наче перезапускається, отримує додаткове навантаження, а впоратися з ним сил буває недостатньо. І це дає нам можливість зрозуміти, чому інфаркт найчастіше стається вночі або під ранок. Організм – наче автомобільний двигун: щоби його запустити, потрібна іскра. Так і людському організмові потрібна своєрідна іскра. І ця іскра як наслідок енергетичних напоїв, спонукає викид гормонів, відбувається так званий гормонний удар. Тому тим, хто вирушає в далеку дорогу, до того потрібно добре поспати і в дорозі перепочити теж.Андрій Сарушик також відзначає, що серед інфарктників багато далекобійників: сплять і харчуються погано – а серце втомлюється.«Атеросклероз – це бляшки в середині судин. І коли якась із них лопає, то разом із тромбом перекривають кровотік. Ті, в кого атеросклероз діагностований, повинні обмежити споживання кави, яка теж може призвести до спазму судин. Кожна сигарета спазмує серцеву артерію до 5 секунд. У поєднанні з кавою це вдвічі шкідливіша бомба для організму. А якщо ще й до цього додається стрес, коли під час кавового перекуру людина зненацька на щось реагує, то спазм практично неминучий. До слова, електронна сигарета швидше шкодить легеням. Більше негативних серцевих подій відбувається після вживання розчинної кави. Менш шкідливий для серця чай», - йдеться далі у дописі.Серед ознак інфаркту: за грудиною тисне різкий біль, пече й може віддавати в одну або дві руки й нижню щелепу, у стані спокою виникає задуха, людина непритомніє, артеріальний тиск падає. Усі ці причини мають спонукати викликати швидку. Після обстеження, надання першої допомоги й підтвердження інфаркту бригада швидкої пропонує пацієнтові термінову госпіталізацію. Відмовляючись, людина наражає себе на неминучу небезпеку. Якщо ж інфаркт усе ж підтверджено, терапевтичне вікно між з’явою перших клінічних ознак до моменту, коли пацієнт опиняється на ангіографі, не повинно перевищувати 90 хвилин.Профілактика інфарктів дуже проста: активний відпочинок на природі, менше вживати продуктів із високим вмістом холестерину, зокрема, вареної ковбаси, свинини, майонезів, хлібобулочних виробів, плавлених сирків. Особливо шкідлива термічна обробка їжі на будь-якій олії.

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