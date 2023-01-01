В Одесі унаслідок російської атаки пошкоджена 61 будівля

В Одесі унаслідок російської атаки пошкоджена 61 будівля
За попередньою інформацією внаслідок атаки 23 липня пошкоджена 61 будівля, 146 квартир одеситів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Силами комунальних підприємств ведуться першочергові протиаварійні заходи: розбирання завалів, розчищення доріг та дворових проходів.
Вчора проводилась консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів.

На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.

Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.

Одесити можуть оформити і державну допомогу, через «Є-відновлення» додатку Дія.

"Департамент міського господарства висловлює вдячність за плідну співпрацюю Саб-офісу УКГС ООН, Фонду Баффета, організації «10 квітня» та всім волонтерам, які долучилися до допомоги", - наголосили у міськраді.
В Одесі унаслідок російської атаки пошкоджена 61 будівля

Обстеження тривають.
В Одесі унаслідок російської атаки пошкоджена 61 будівля

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Теги: Росія, Україна, війна
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