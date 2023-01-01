В Одесі унаслідок російської атаки пошкоджена 61 будівля
Сьогодні, 19:25
За попередньою інформацією внаслідок атаки 23 липня пошкоджена 61 будівля, 146 квартир одеситів.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Силами комунальних підприємств ведуться першочергові протиаварійні заходи: розбирання завалів, розчищення доріг та дворових проходів.
Вчора проводилась консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів.
На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.
Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.
Одесити можуть оформити і державну допомогу, через «Є-відновлення» додатку Дія.
"Департамент міського господарства висловлює вдячність за плідну співпрацюю Саб-офісу УКГС ООН, Фонду Баффета, організації «10 квітня» та всім волонтерам, які долучилися до допомоги", - наголосили у міськраді.
Обстеження тривають.
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Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Силами комунальних підприємств ведуться першочергові протиаварійні заходи: розбирання завалів, розчищення доріг та дворових проходів.
Вчора проводилась консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів.
На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.
Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.
Одесити можуть оформити і державну допомогу, через «Є-відновлення» додатку Дія.
"Департамент міського господарства висловлює вдячність за плідну співпрацюю Саб-офісу УКГС ООН, Фонду Баффета, організації «10 квітня» та всім волонтерам, які долучилися до допомоги", - наголосили у міськраді.
Обстеження тривають.
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