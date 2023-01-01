В Одесі унаслідок російської атаки пошкоджена 61 будівля





Про це



Силами комунальних підприємств ведуться першочергові протиаварійні заходи: розбирання завалів, розчищення доріг та дворових проходів.

Вчора проводилась консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів.



На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.



Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.



Одесити можуть оформити і державну допомогу, через «Є-відновлення» додатку Дія.



"Департамент міського господарства висловлює вдячність за плідну співпрацюю Саб-офісу УКГС ООН, Фонду Баффета, організації «10 квітня» та всім волонтерам, які долучилися до допомоги", - наголосили у міськраді.



Обстеження тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За попередньою інформацією внаслідок атаки 23 липня пошкоджена 61 будівля, 146 квартир одеситів.Про це повідомляє пресслужба міської ради.Силами комунальних підприємств ведуться першочергові протиаварійні заходи: розбирання завалів, розчищення доріг та дворових проходів.Вчора проводилась консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів.На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.Одесити можуть оформити і державну допомогу, через «Є-відновлення» додатку Дія."Департамент міського господарства висловлює вдячність за плідну співпрацюю Саб-офісу УКГС ООН, Фонду Баффета, організації «10 квітня» та всім волонтерам, які долучилися до допомоги", - наголосили у міськраді.Обстеження тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію