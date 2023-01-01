Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 25 липня, на Волині очікується хмарна погода, короткочасний дощ, місцями - значний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ.
Температура повітря - 19-28°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах туман – на негоду. А якщо нічна роса не просихає – бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ.
Температура повітря - 19-28°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах туман – на негоду. А якщо нічна роса не просихає – бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.
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