Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня

У вівторок, 25 липня, на Волині очікується хмарна погода, короткочасний дощ, місцями - значний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ.Температура повітря - 19-28°.У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах туман – на негоду. А якщо нічна роса не просихає – бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.