Росія імпортувала з Китаю дронів у 30 разів більше, ніж Україна, – Politico





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Постачання бронежилетів із Китаю



Згідно з митними записами, отриманими Poltico, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і касок виробництва китайської компанії Shanghai H Win.



"Свідоцтва такого роду показують, що Китай, попри свої заклики до миру, доходить до червоної риски, постачаючи в Росію досить нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання", - йдеться в матеріалі.



Китайський експорт кераміки, компонента, використовуваного в бронежилетах, збільшився на 69% в Росію до більш ніж 225 мільйонів доларів, а в Україну скоротився на 61% до всього лише 5 мільйонів доларів.



Рф більше отримує дронів, ніж Україна



Сила китайського експорту товарів подвійного призначення в росію під час війни підтверджується митними даними. І хоча Україна також є клієнтом Китаю, її імпорт більшої частини обладнання, про яке йдеться в цій історії, різко скоротився.



Цього року росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів - у 30 разів більше, ніж Україна.



Постачання дронів DJI



Покупцями дронів DJI та її дочірніх компаній є фірми під назвою "Гіганщина" і "Воздух". Інша - "Небесная механика", яка до війни була офіційним дистриб'ютором китайської компанії в Росії.



Представник DJI заявив, що компанія та її дочірні компанії добровільно припинили всі поставки та операції в Росії та Україні 26 квітня 2022 року.



DJI заявила, що також розірвала відносини з "Небесною механікою", хоча російська компанія подала додаткові декларації про постачання дронів китайській компанії 15 вересня і 27 березня цього року.



Пошук в ImportGenius показує, що китайська компанія Iflight продовжує постачати дрони DJI в "Небесну механіку" через Гонконг через місцеву компанію Lotos. Остання партія була доставлена 10 жовтня минулого року. Очевидною аномалією є те, що як країна походження поставок вказана Росія.



Китай на боці рф у війні проти України



Провідний аналітик, що спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті китайських досліджень Меркатора Хелена Легарда заявила, що Китай, попри всі його заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії в цій війні.



За словами Легарди, якщо Китай перейде червону межу і продасть Росії зброю або військову техніку, вона очікує, що ЄС введе вторинні санкції.



Але, додала вона, таке обладнання, як бронежилети, тепловізори і навіть комерційні безпілотники, які можна використовувати в наступальних операціях на передовій, навряд чи викличуть санкційну реакцію.



Зв'язки Китаю та росії



Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.



Китай та росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими. Зазначимо, що Штати неодноразово застерігали Китай від надання рф допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.



До того ж, Китай має вплив на рф. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.



Нещодавно радник президента Франції Еммануель Бонн сказав, що Китай може надавати військову допомогу росії у загарбницькій війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китайські компанії продовжують постачати росії нелетальне озброєння. Цього року рф імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, це в 30 разів більше, ніж Україна.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Згідно з митними записами, отриманими Poltico, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і касок виробництва китайської компанії Shanghai H Win."Свідоцтва такого роду показують, що Китай, попри свої заклики до миру, доходить до червоної риски, постачаючи в Росію досить нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання", - йдеться в матеріалі.Китайський експорт кераміки, компонента, використовуваного в бронежилетах, збільшився на 69% в Росію до більш ніж 225 мільйонів доларів, а в Україну скоротився на 61% до всього лише 5 мільйонів доларів.Сила китайського експорту товарів подвійного призначення в росію під час війни підтверджується митними даними. І хоча Україна також є клієнтом Китаю, її імпорт більшої частини обладнання, про яке йдеться в цій історії, різко скоротився.Цього року росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів - у 30 разів більше, ніж Україна.Покупцями дронів DJI та її дочірніх компаній є фірми під назвою "Гіганщина" і "Воздух". Інша - "Небесная механика", яка до війни була офіційним дистриб'ютором китайської компанії в Росії.Представник DJI заявив, що компанія та її дочірні компанії добровільно припинили всі поставки та операції в Росії та Україні 26 квітня 2022 року.DJI заявила, що також розірвала відносини з "Небесною механікою", хоча російська компанія подала додаткові декларації про постачання дронів китайській компанії 15 вересня і 27 березня цього року.Пошук в ImportGenius показує, що китайська компанія Iflight продовжує постачати дрони DJI в "Небесну механіку" через Гонконг через місцеву компанію Lotos. Остання партія була доставлена 10 жовтня минулого року. Очевидною аномалією є те, що як країна походження поставок вказана Росія.Провідний аналітик, що спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті китайських досліджень Меркатора Хелена Легарда заявила, що Китай, попри всі його заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії в цій війні.За словами Легарди, якщо Китай перейде червону межу і продасть Росії зброю або військову техніку, вона очікує, що ЄС введе вторинні санкції.Але, додала вона, таке обладнання, як бронежилети, тепловізори і навіть комерційні безпілотники, які можна використовувати в наступальних операціях на передовій, навряд чи викличуть санкційну реакцію.Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.Китай та росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими. Зазначимо, що Штати неодноразово застерігали Китай від надання рф допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.До того ж, Китай має вплив на рф. Зокрема, лідер Китаюособисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.Нещодавно радник президента Франціїсказав, що Китай може надавати військову допомогу росії у загарбницькій війні проти України.

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