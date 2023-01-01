Тіло досі не вдома: у січні на війні загинув волинянин Омар Кузьмук

Тіло досі не вдома: у січні на війні загинув волинянин Омар Кузьмук
Під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом 13 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області загинув житель смт Іваничі Кузьмук Омар Васильович.

Про це повідомляє Іваничівська селищна рада.

"Іваничівська селищна рада, селищна голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття мамі загиблого, колезі, начальнику ЦНАП Ірині Кузьмук, усім рідним та близьким з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя", - йдеться у повідомленні.

Детальну інформацію щодо перевезення та поховання Героя Омара Кузьмука нададуть додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родоні полеглого воїна!

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Теги: Омар Кузьмук
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