Тіло досі не вдома: у січні на війні загинув волинянин Омар Кузьмук

Кузьмук Омар Васильович.



Про це повідомляє Іваничівська селищна рада.



"Іваничівська селищна рада, селищна голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття мамі загиблого, колезі, начальнику ЦНАП Ірині Кузьмук, усім рідним та близьким з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя", - йдеться у повідомленні.



Детальну інформацію щодо перевезення та поховання Героя Омара Кузьмука нададуть додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родоні полеглого воїна!

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