Ковель змінює дату святкування Дня міста: які варіанти пропонують
24 липень, 23:04
Упродовж останніх років ковельчани дискутують щодо перенесення дати відзначення Дня міста. Традиційна перша неділя липня, найближча до 6 липня, коли Ковель був звільнений від нацистських окупантів 1944 року, на думку багатьох, втратила свою історичну вагу.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Три роки тому електронна петиція Валерія Кантерука з цього питання набрала 167 голосів. Він пропонував проводити свято у третю неділю вересня.
Тоді відбулось опитування: 44, 2 % тих, хто взяв у ньому участь, висловились проти перенесення дати, 39,3 % — за, 14,5% — можливо, якщо будуть вагомі аргументи.
Нині, зважаючи на звернення та пропозиції депутатів міської ради Валерія Чернякова, Андрія Мілінчука, Андрія Миронюка, Громадської ради розпорядженням міського голови було створено робочу групу з вивчення та обговорення питання щодо встановлення дати відзначення Дня міста Ковеля.
У п’ятницю, 21 липня, вона зібралась на своє перше засідання, яке провела її голова, заступник міського голови Наталія Маленицька. Кожен учасник зустрічі висловив свої думки, пропозиції стосовно того, коли ж все-таки Ковель має відзначати своє свято. Під час обговорення зійшлись на тому, що дата має бути пов’язана з важливою історичною подією у житті міста. І обирати її має уся громада методом електронних консультацій.
У результаті робоча група визначилась з такими варіантами:
– третя неділя серпня – 19 серпня у 1990 році у Ковелі вперше у новітній історії України було урочисто піднято Державний Прапор, 30 серпня біля пам’ятного знака, нині пам’ятника “Борцям за волю України», був встановлений синьо-жовтий прапор;
– третя неділя вересня — час одного з двох основних ярмарків, які проводились у місті після надання йому Магдебурзького права;
– 24 грудня (з можливістю перенесення на найближчі вихідні) — саме у цей день 1518 року Ковелю було надане Магдебурзьке право;
– йде пошук інших важливих дат для Ковеля початку ХХ століття. До прикладу, перше підняття українського прапора в місті.
Ці дати комісія запропонувала винести на обговорення та голосування, а також ковельчани зможуть додати свій варіант.
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Три роки тому електронна петиція Валерія Кантерука з цього питання набрала 167 голосів. Він пропонував проводити свято у третю неділю вересня.
Тоді відбулось опитування: 44, 2 % тих, хто взяв у ньому участь, висловились проти перенесення дати, 39,3 % — за, 14,5% — можливо, якщо будуть вагомі аргументи.
Нині, зважаючи на звернення та пропозиції депутатів міської ради Валерія Чернякова, Андрія Мілінчука, Андрія Миронюка, Громадської ради розпорядженням міського голови було створено робочу групу з вивчення та обговорення питання щодо встановлення дати відзначення Дня міста Ковеля.
У п’ятницю, 21 липня, вона зібралась на своє перше засідання, яке провела її голова, заступник міського голови Наталія Маленицька. Кожен учасник зустрічі висловив свої думки, пропозиції стосовно того, коли ж все-таки Ковель має відзначати своє свято. Під час обговорення зійшлись на тому, що дата має бути пов’язана з важливою історичною подією у житті міста. І обирати її має уся громада методом електронних консультацій.
У результаті робоча група визначилась з такими варіантами:
– третя неділя серпня – 19 серпня у 1990 році у Ковелі вперше у новітній історії України було урочисто піднято Державний Прапор, 30 серпня біля пам’ятного знака, нині пам’ятника “Борцям за волю України», був встановлений синьо-жовтий прапор;
– третя неділя вересня — час одного з двох основних ярмарків, які проводились у місті після надання йому Магдебурзького права;
– 24 грудня (з можливістю перенесення на найближчі вихідні) — саме у цей день 1518 року Ковелю було надане Магдебурзьке право;
– йде пошук інших важливих дат для Ковеля початку ХХ століття. До прикладу, перше підняття українського прапора в місті.
Ці дати комісія запропонувала винести на обговорення та голосування, а також ковельчани зможуть додати свій варіант.
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