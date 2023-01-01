Ковель змінює дату святкування Дня міста: які варіанти пропонують

Упродовж останніх років ковельчани дискутують щодо перенесення дати відзначення Дня міста. Традиційна перша неділя липня, найближча до 6 липня, коли Ковель був звільнений від нацистських окупантів 1944 року, на думку багатьох, втратила свою історичну вагу.Про це повідомляє Ковельська міська рада.Три роки тому електронна петиціяз цього питання набрала 167 голосів. Він пропонував проводити свято у третю неділю вересня.Тоді відбулось опитування: 44, 2 % тих, хто взяв у ньому участь, висловились проти перенесення дати, 39,3 % — за, 14,5% — можливо, якщо будуть вагомі аргументи.Нині, зважаючи на звернення та пропозиції депутатів міської ради, Громадської ради розпорядженням міського голови було створено робочу групу з вивчення та обговорення питання щодо встановлення дати відзначення Дня міста Ковеля.У п’ятницю, 21 липня, вона зібралась на своє перше засідання, яке провела її голова, заступник міського голови Наталія Маленицька. Кожен учасник зустрічі висловив свої думки, пропозиції стосовно того, коли ж все-таки Ковель має відзначати своє свято. Під час обговорення зійшлись на тому, що дата має бути пов’язана з важливою історичною подією у житті міста. І обирати її має уся громада методом електронних консультацій.У результаті робоча група визначилась з такими варіантами:– третя неділя серпня – 19 серпня у 1990 році у Ковелі вперше у новітній історії України було урочисто піднято Державний Прапор, 30 серпня біля пам’ятного знака, нині пам’ятника “Борцям за волю України», був встановлений синьо-жовтий прапор;– третя неділя вересня — час одного з двох основних ярмарків, які проводились у місті після надання йому Магдебурзького права;– 24 грудня (з можливістю перенесення на найближчі вихідні) — саме у цей день 1518 року Ковелю було надане Магдебурзьке право;– йде пошук інших важливих дат для Ковеля початку ХХ століття. До прикладу, перше підняття українського прапора в місті.Ці дати комісія запропонувала винести на обговорення та голосування, а також ковельчани зможуть додати свій варіант.