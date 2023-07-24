Добрі новини від ВолиньPost за 24 липня
24 липень, 23:16
Росія і далі масовано обстрілює українські міста. Під прицілом російських ракет опинилась Одеса. Ми - боремось. За кожен шматок землі. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони країни, і радіємо кожній отриманій від них втішній звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про новини цього дня, 24 липня.
Мапу розділеної росії з кабінету Буданова продали на аукціоні за 14 млн грн
Мапу розділеної території росії з кабінету начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова продали за 14 млн грн на аукціоні.
Аукціон провів Благодійний Фонд Сергія Притули у межах мегазбору “Виявляємо − знищуємо!” на пʼять комплексів БПЛА для штурмових спецпідрозділів ГУР.
Початкова ставка була 400 тис. грн. До фінальної боротьби за понад годину аукціону дійшли два учасники. На останніх секундах Михайло, підприємець з Києва, виборов перемогу зі ставкою 14 млн грн.
Харків'янка згуртувала в Луцьку більш як 400 переселенців і заснувала громадську організацію
Харків’янка Ганна Карамишева-Борисенко за рік життя у Луцьку відкрила громадську організацію, започаткувала власний бізнес і згуртувала понад 400 переселенців у закритому Telegram-каналі, аби ділитися важливою й корисною інформацією.
Крім організації онлайн спілкування переселенців, щотижня проводить групу взаємопідтримки, на яку збираються орієнтовно пів сотні жінок і майже 30 дітей.
Зі слів Ганни, зміни у її житті, як і в житті більшості українців, почалися з початком повномасштабної війни. Тоді родина з Харкова переїхала у село Харківської області, однак через певний час вирішила разом із сином їхати до Луцька.
ЗСУ знищили 660 окупантів за минулу добу
загальні бойові втрати противника станом на 24.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 4162 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од;
- артилерійських систем – 4675 (+17);
- РСЗВ – 697 (+0) од;
- засоби ППО 452 (+1) од;
- літаків – 315 (+0) од;
- гелікоптерів – 310 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5);
- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од;
- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).
Дівчата з Луцька спекли для військових понад 600 кілограмів хліба
Понад 600 кілограмів хліба для військових за час повномасштабної війни спекла лучанка Анна Дігалевич із подругами. Дівчині – 17, цього року вона закінчила школу.
Дівчина розповіла: першу випічку для захисників зробила торік 25 лютого. Це були печиво та пироги. Потім школярки вирішили разом для захисників пекти хліб.
Хліб для військових дівчата будуть пекти до Перемоги України.
У фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023 змагатимуться волиняни
Гурт 3ʼbeauties з Луцька та Денис Грищук із Нововолинська змагатимуться у фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023.
Учасниці гурту 3ʼbeauties, 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька, родом з Луцька. Дівчата стверджують, що їхня суперсила в єдності. Мріють наповнити своє творче життя яскравими музичними подіями та звершеннями, починаючи з перемоги на Дитячому Євробаченні.
12-річний Денис Грищук родом з Нововолинська, що на Волині, проте тимчасово проживає в польському Любліні. Каже, що його суперсила в тому, що він тверезо та реалістично дивиться на події, не ідеалізуючи їх. Переконаний: щоб чогось досягти — потрібно багато працювати. Юний співак мріє у майбутньому зібрати стадіон: «Хочу, щоб мій концерт відбувся в мирній Україні, сюди приїхали шанувальники зі всього світу і захопилися країною так само, як і я».
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про новини цього дня, 24 липня.
Мапу розділеної росії з кабінету Буданова продали на аукціоні за 14 млн грн
Мапу розділеної території росії з кабінету начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова продали за 14 млн грн на аукціоні.
Аукціон провів Благодійний Фонд Сергія Притули у межах мегазбору “Виявляємо − знищуємо!” на пʼять комплексів БПЛА для штурмових спецпідрозділів ГУР.
Початкова ставка була 400 тис. грн. До фінальної боротьби за понад годину аукціону дійшли два учасники. На останніх секундах Михайло, підприємець з Києва, виборов перемогу зі ставкою 14 млн грн.
Харків'янка згуртувала в Луцьку більш як 400 переселенців і заснувала громадську організацію
Харків’янка Ганна Карамишева-Борисенко за рік життя у Луцьку відкрила громадську організацію, започаткувала власний бізнес і згуртувала понад 400 переселенців у закритому Telegram-каналі, аби ділитися важливою й корисною інформацією.
Крім організації онлайн спілкування переселенців, щотижня проводить групу взаємопідтримки, на яку збираються орієнтовно пів сотні жінок і майже 30 дітей.
Зі слів Ганни, зміни у її житті, як і в житті більшості українців, почалися з початком повномасштабної війни. Тоді родина з Харкова переїхала у село Харківської області, однак через певний час вирішила разом із сином їхати до Луцька.
ЗСУ знищили 660 окупантів за минулу добу
загальні бойові втрати противника станом на 24.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 4162 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од;
- артилерійських систем – 4675 (+17);
- РСЗВ – 697 (+0) од;
- засоби ППО 452 (+1) од;
- літаків – 315 (+0) од;
- гелікоптерів – 310 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5);
- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од;
- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).
Дівчата з Луцька спекли для військових понад 600 кілограмів хліба
Понад 600 кілограмів хліба для військових за час повномасштабної війни спекла лучанка Анна Дігалевич із подругами. Дівчині – 17, цього року вона закінчила школу.
Дівчина розповіла: першу випічку для захисників зробила торік 25 лютого. Це були печиво та пироги. Потім школярки вирішили разом для захисників пекти хліб.
Хліб для військових дівчата будуть пекти до Перемоги України.
У фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023 змагатимуться волиняни
Гурт 3ʼbeauties з Луцька та Денис Грищук із Нововолинська змагатимуться у фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023.
Учасниці гурту 3ʼbeauties, 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька, родом з Луцька. Дівчата стверджують, що їхня суперсила в єдності. Мріють наповнити своє творче життя яскравими музичними подіями та звершеннями, починаючи з перемоги на Дитячому Євробаченні.
12-річний Денис Грищук родом з Нововолинська, що на Волині, проте тимчасово проживає в польському Любліні. Каже, що його суперсила в тому, що він тверезо та реалістично дивиться на події, не ідеалізуючи їх. Переконаний: щоб чогось досягти — потрібно багато працювати. Юний співак мріє у майбутньому зібрати стадіон: «Хочу, щоб мій концерт відбувся в мирній Україні, сюди приїхали шанувальники зі всього світу і захопилися країною так само, як і я».
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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