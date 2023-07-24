Добрі новини від ВолиньPost за 24 липня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про новини цього дня, 24 липня.Мапу розділеної території росії з кабінету начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Українипродали за 14 млн грн на аукціоні.Аукціон провів Благодійний Фонду межах мегазбору “Виявляємо − знищуємо!” на пʼять комплексів БПЛА для штурмових спецпідрозділів ГУР.Початкова ставка була 400 тис. грн. До фінальної боротьби за понад годину аукціону дійшли два учасники. На останніх секундах, підприємець з Києва, виборов перемогу зі ставкою 14 млн грн.Харків’янказа рік життя у Луцьку відкрила громадську організацію, започаткувала власний бізнес і згуртувала понад 400 переселенців у закритому Telegram-каналі, аби ділитися важливою й корисною інформацією.Крім організації онлайн спілкування переселенців, щотижня проводить групу взаємопідтримки, на яку збираються орієнтовно пів сотні жінок і майже 30 дітей.Зі слів Ганни, зміни у її житті, як і в житті більшості українців, почалися з початком повномасштабної війни. Тоді родина з Харкова переїхала у село Харківської області, однак через певний час вирішила разом із сином їхати до Луцька.загальні бойові втрати противника станом на 24.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано;- танків ‒ 4162 (+11) од;- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од;- артилерійських систем – 4675 (+17);- РСЗВ – 697 (+0) од;- засоби ППО 452 (+1) од;- літаків – 315 (+0) од;- гелікоптерів – 310 (+0) од;- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5);- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од;- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).Понад 600 кілограмів хліба для військових за час повномасштабної війни спекла лучанкаіз подругами. Дівчині – 17, цього року вона закінчила школу.Дівчина розповіла: першу випічку для захисників зробила торік 25 лютого. Це були печиво та пироги. Потім школярки вирішили разом для захисників пекти хліб.Хліб для військових дівчата будуть пекти до Перемоги України.Гурт 3ʼbeauties з Луцька таіз Нововолинська змагатимуться у фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023.Учасниці гурту 3ʼbeauties, 13-річна, 12-річната 13-річна, родом з Луцька. Дівчата стверджують, що їхня суперсила в єдності. Мріють наповнити своє творче життя яскравими музичними подіями та звершеннями, починаючи з перемоги на Дитячому Євробаченні.12-річний Денис Грищук родом з Нововолинська, що на Волині, проте тимчасово проживає в польському Любліні. Каже, що його суперсила в тому, що він тверезо та реалістично дивиться на події, не ідеалізуючи їх. Переконаний: щоб чогось досягти — потрібно багато працювати. Юний співак мріє у майбутньому зібрати стадіон: «Хочу, щоб мій концерт відбувся в мирній Україні, сюди приїхали шанувальники зі всього світу і захопилися країною так само, як і я».