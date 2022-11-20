У WhatsApp з’явилася нова функція: українці можуть затестити її одними з перших
Сьогодні, 01:08
Корпорація Meta запускає канали у WhatsApp, Україна отримала доступ до нового сервісу серед перших 9 країн.
Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Один із найбезпечніших месенджерів у світі стає ще комфортнішим та зручнішим. Українці одними з перших отримують доступ до створення власних WhatsApp Channels", – написав він.
Федоров додав, що тепер користувачі матимуть змогу генерувати контент на перевіреному й простому майданчику. А також об’єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа.
"Це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями", –
Свій канал у WhatsApp створив і Федоров.
"Український досвід у впровадженні інновацій доводить всьому світові, що ми готові до нових технологічних рішень. Посилюємо цифрову стійкість держави разом", – резюмував він.
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Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Один із найбезпечніших месенджерів у світі стає ще комфортнішим та зручнішим. Українці одними з перших отримують доступ до створення власних WhatsApp Channels", – написав він.
Федоров додав, що тепер користувачі матимуть змогу генерувати контент на перевіреному й простому майданчику. А також об’єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа.
"Це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями", –
Свій канал у WhatsApp створив і Федоров.
"Український досвід у впровадженні інновацій доводить всьому світові, що ми готові до нових технологічних рішень. Посилюємо цифрову стійкість держави разом", – резюмував він.
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