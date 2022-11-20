У WhatsApp з’явилася нова функція: українці можуть затестити її одними з перших

У WhatsApp з’явилася нова функція: українці можуть затестити її одними з перших
Корпорація Meta запускає канали у WhatsApp, Україна отримала доступ до нового сервісу серед перших 9 країн.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Один із найбезпечніших месенджерів у світі стає ще комфортнішим та зручнішим. Українці одними з перших отримують доступ до створення власних WhatsApp Channels", – написав він.

Федоров додав, що тепер користувачі матимуть змогу генерувати контент на перевіреному й простому майданчику. А також об’єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа.

"Це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями", –

Свій канал у WhatsApp створив і Федоров.

"Український досвід у впровадженні інновацій доводить всьому світові, що ми готові до нових технологічних рішень. Посилюємо цифрову стійкість держави разом", – резюмував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: WhatsApp
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У WhatsApp з’явилася нова функція: українці можуть затестити її одними з перших
Сьогодні, 01:08
25 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 24 липня
24 липень, 23:16
Ковель змінює дату святкування Дня міста: які варіанти пропонують
24 липень, 23:04
Тіло досі не вдома: у січні на війні загинув волинянин Омар Кузьмук
24 липень, 22:01
Схожі новини
У WhatsApp з’явилися дві нові функції У WhatsApp з’явилися дві нові функції
20 листопад, 2022, 04:35
WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах
02 жовтень, 2019, 06:18
Найпопулярніший мобільний додаток світові подарував українець Найпопулярніший мобільний додаток світові подарував українець
07 листопад, 2015, 02:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У WhatsApp з’явилася нова функція: українці можуть затестити її одними з перших
Сьогодні, 01:08
 0
25 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 24 липня
24 липень, 23:16
 0
Ковель змінює дату святкування Дня міста: які варіанти пропонують
24 липень, 23:04
 0
Тіло досі не вдома: у січні на війні загинув волинянин Омар Кузьмук
24 липень, 22:01
 0
Медіа
відео
1/8