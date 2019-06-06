Як діяти після укусів комарів, ґедзів та інших комах

Літні прогулянки та відпочинок на природі можуть збільшити ризик укусів комах та змій.У Міністерстві охорони здоров'я підготували прості поради, як надати першу допомогу та полегшити симптоми, якщо вас чи ваших знайомих вкусила оса, бджола, павук, інша комаха.Укуси більшості комах викликають свербіж і набряк, які зазвичай зникають протягом кількох годин чи днів, тому, щоб полегшити дискомфорт, достатньо таких простих дій:Промийте область укусу водою і прикладіть холодний компрес, щоб зменшити набряк.Якщо місце укусу набрякло і сильно болить, прийміть знеболювальні (наприклад, парацетамол або ібупрофен) та антигістамінні препарати.Якщо комаха залишила жало – видаліть його ковзаючим рухом нігтемабо краєм банківської картки, а не тягнучи за нього. Не використовуйте для цього пінцет, оскільки ви можете видавити з жала отруту.Головну небезпеку від укусів комах становить можлива серйозна алергійна реакція. У разі виникнення таких симптомів, як проблеми з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення, непритомність, слабкий чи прискорений пульс, висип, нудота, блювання або діарея, викликайте «швидку»!Для того, щоб уникнути укусів комах, користуйтесь репелентами та москітними сітками для вікон.