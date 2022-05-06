Найбільше лавандове поле Волині закриють через декілька днів

Лише до 30 липня включно є можливість відвідати найбільше лавандове поле Волині. Далі ж його закриють для відвідувачів.Про це повідомляють на сторінці організаторів «Волинська Голландія».Інформують також, що, приїхавши на лавандове поле, відвідувачі мають можливість побачити також і поле прекрасних лілій, гладіолусів, жоржин та майорів.«Прогулянка ідеальними рядами лаванди, терапевтичний аромат в теплому літньому повітрі, красиві фото на згадку. А ще можна організувати пікнік з родиною та друзями у затінку стародавніх дубів», - повідомляють організатори.«Волинська Голландія» розташована за 35 км від Луцька (трасою Луцьк – Ковель). Поле відкрите з 10:00 до 19:00. Вартість вхідного квитка – 100 гривень (дорослий) і 50 – дитячий (від 7 до 13 років, дошкільнята – безкоштовно).