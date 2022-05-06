Найбільше лавандове поле Волині закриють через декілька днів

Найбільше лавандове поле Волині закриють через декілька днів
Лише до 30 липня включно є можливість відвідати найбільше лавандове поле Волині. Далі ж його закриють для відвідувачів.

Про це повідомляють на сторінці організаторів «Волинська Голландія».

Інформують також, що, приїхавши на лавандове поле, відвідувачі мають можливість побачити також і поле прекрасних лілій, гладіолусів, жоржин та майорів.

«Прогулянка ідеальними рядами лаванди, терапевтичний аромат в теплому літньому повітрі, красиві фото на згадку. А ще можна організувати пікнік з родиною та друзями у затінку стародавніх дубів», - повідомляють організатори.

«Волинська Голландія» розташована за 35 км від Луцька (трасою Луцьк – Ковель). Поле відкрите з 10:00 до 19:00. Вартість вхідного квитка – 100 гривень (дорослий) і 50 – дитячий (від 7 до 13 років, дошкільнята – безкоштовно).

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Теги: лаванда, Голландія, поле
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