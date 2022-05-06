Найбільше лавандове поле Волині закриють через декілька днів
Сьогодні, 07:15
Лише до 30 липня включно є можливість відвідати найбільше лавандове поле Волині. Далі ж його закриють для відвідувачів.
Про це повідомляють на сторінці організаторів «Волинська Голландія».
Інформують також, що, приїхавши на лавандове поле, відвідувачі мають можливість побачити також і поле прекрасних лілій, гладіолусів, жоржин та майорів.
«Прогулянка ідеальними рядами лаванди, терапевтичний аромат в теплому літньому повітрі, красиві фото на згадку. А ще можна організувати пікнік з родиною та друзями у затінку стародавніх дубів», - повідомляють організатори.
«Волинська Голландія» розташована за 35 км від Луцька (трасою Луцьк – Ковель). Поле відкрите з 10:00 до 19:00. Вартість вхідного квитка – 100 гривень (дорослий) і 50 – дитячий (від 7 до 13 років, дошкільнята – безкоштовно).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці організаторів «Волинська Голландія».
Інформують також, що, приїхавши на лавандове поле, відвідувачі мають можливість побачити також і поле прекрасних лілій, гладіолусів, жоржин та майорів.
«Прогулянка ідеальними рядами лаванди, терапевтичний аромат в теплому літньому повітрі, красиві фото на згадку. А ще можна організувати пікнік з родиною та друзями у затінку стародавніх дубів», - повідомляють організатори.
«Волинська Голландія» розташована за 35 км від Луцька (трасою Луцьк – Ковель). Поле відкрите з 10:00 до 19:00. Вартість вхідного квитка – 100 гривень (дорослий) і 50 – дитячий (від 7 до 13 років, дошкільнята – безкоштовно).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли на Волині очікують відчутне похолодання
Сьогодні, 08:09
Найбільше лавандове поле Волині закриють через декілька днів
Сьогодні, 07:15
Хто з військових отримав право на демобілізацію цього року
Сьогодні, 05:25
Як діяти після укусів комарів, ґедзів та інших комах
Сьогодні, 03:00
Медіа