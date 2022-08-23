Коли на Волині очікують відчутне похолодання

Коли на Волині очікують відчутне похолодання
Найближчими днями на Волині прогнозують шквальний вітер та грози, подекуди можливий град.

Про це виданню ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

«З 25 на 26 липня очікуємо надходження холодного фронту, а перед ним зазвичай атмосфера є нестійкою. Готуємося, що будуть грози, шквали 15-20 метрів на секунду, подекуди град. З 27 липня буде відчутне зниження температури повітря» - зауважила чергова синоптикиня Надія Голя.

Наступні 4 дні за погодніми умовами класифікують як «жовтий рівень небезпеки».

«Жовтий рівень небезпеки» означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Вони можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

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Теги: погода, синоптик
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