Курс валют у Луцьку 25 липня

Курс валют у Луцьку 25 липня
25 липня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за – 41.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9,33.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уночі росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту на Житомирщині
Сьогодні, 09:22
Через російські обстріли затримується потяг, який курсує через Волинь
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 25 липня
Сьогодні, 09:11
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:51
Коли на Волині очікують відчутне похолодання
Сьогодні, 08:09
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 22 липня Курс валют у Луцьку 22 липня
22 липень, 10:28
Курс валют у Луцьку 21 липня Курс валют у Луцьку 21 липня
21 липень, 09:17
Курс валют у Луцьку 20 липня Курс валют у Луцьку 20 липня
20 липень, 09:15
Курс валют у Луцьку 18 липня Курс валют у Луцьку 18 липня
18 липень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький благодійний аукціон «Медіакава» зібрав чотири мільйони гривень для війська. ВІДЕО
Сьогодні, 09:52
 0
Уночі росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту на Житомирщині
Сьогодні, 09:22
 0
Через російські обстріли затримується потяг, який курсує через Волинь
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 25 липня
Сьогодні, 09:11
 0
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:51
 0
Медіа
відео
1/8