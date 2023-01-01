Уночі росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту на Житомирщині





Про це Віталій Бунечко.



"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.



Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 25 липня, ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе.Про це повідомив голова ОВА"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росія імпортувала з Китаю дронів у 30 разів більше, ніж Україна

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