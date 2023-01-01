Уночі росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту на Житомирщині
Сьогодні, 09:22
Сьогодні вночі, 25 липня, ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.
Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія імпортувала з Китаю дронів у 30 разів більше, ніж Україна.
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Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.
Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія імпортувала з Китаю дронів у 30 разів більше, ніж Україна.
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