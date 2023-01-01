Луцький благодійний аукціон «Медіакава» зібрав чотири мільйони гривень для війська. ВІДЕО





Про це Мирослав Ватащук.



Зі слів лучанина, така сума внесків надійшла на його волонтерську картку, починаючи з квітня минулого року, коли стартував цей благодійний проєкт.



"4 мільйони і 10 чи 11 тисяч. На цей момент близько 700 тисяч є на карті. Решта – вже витрачено. От сьогодні приїхало кілька замовлень по спецамуніції. Одне замовлення по ремонту автомобілів сьогодні було оплачено", – сказав волонтер.



Проєкт "Медіакава" передбачає, що публічні люди продають за донат на аукціоні в соцмережі можливість зустрітися з ними за кавою або поспілкуватися онлайн. Початкова ставка кожного лота – 150 гривень. Перемагає той, хто запропонує більше грошей. Загалом, каже Мирослав Ватащук, продали понад 850 лотів.



Лотом у благодійному проєкті нещодавно стала луцька стоматологиня Ярина Куцик. Говорить: за кавування із нею 750 гривень на потреби ЗСУ заплатила знайома, що мешкає у столиці.



"Наша кава була онлайн. В нас є чудова фотографія. Навіть при тому, що були безресурсні обоє. Мені здається, що в часі, коли ми всі, треба правду визнавати, ми всі біднішаємо, і збирати стає все важче, то кожна копійка – це той шанс якось долучитися. І навіть якщо це не особисто моя допомога, але я долучилася, то я теж тому тішусь", – каже жінка.



Також був лотом у "Медіакаві", а тепер сам постійно змагається за можливість зустрітися із публічними людьми журналіст Сергій Олешкевич. Я дуже очікував, коли буде Жадан, але за нього вже така сума була, що, знаєте, вже простим смертним не по кишені", – сказав лучанин.



Кава із письменником та музикантом Сергієм Жаданом стала найдорожчим лотом, розповідає адміністратор проєкту Мирослав Ватащук і принесла до скарбнички понад 200 тисяч гривень.



"Сьогодні один лот 300 гривень, а вчора лот 50 тисяч був оплачений, тобто тут важко вгадати і зрештою важко вгадати яка фінальна ставка буде за який лот", – зазначив волонтер.



Про усі витрати лучанин Мирослав Ватащук звітує на сторінці спільноти "Медіакава". Більшу частину грошей, каже, витрачає на амуніцію, електроніку та ремонт автомобілів для військових.



Продовжувати проєкт збирається до перемоги України. Нині ж взяти участь у благодійному аукціоні може кожен охочий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький благодійний проєкт "Медіакава" зібрав понад чотири мільйони гривень на потреби українських військовослужбовців.Про це Суспільному розповів ініціатор проєкту, луцький волонтер та журналістЗі слів лучанина, така сума внесків надійшла на його волонтерську картку, починаючи з квітня минулого року, коли стартував цей благодійний проєкт."4 мільйони і 10 чи 11 тисяч. На цей момент близько 700 тисяч є на карті. Решта – вже витрачено. От сьогодні приїхало кілька замовлень по спецамуніції. Одне замовлення по ремонту автомобілів сьогодні було оплачено", – сказав волонтер.Проєкт "Медіакава" передбачає, що публічні люди продають за донат на аукціоні в соцмережі можливість зустрітися з ними за кавою або поспілкуватися онлайн. Початкова ставка кожного лота – 150 гривень. Перемагає той, хто запропонує більше грошей. Загалом, каже Мирослав Ватащук, продали понад 850 лотів.Лотом у благодійному проєкті нещодавно стала луцька стоматологиня. Говорить: за кавування із нею 750 гривень на потреби ЗСУ заплатила знайома, що мешкає у столиці."Наша кава була онлайн. В нас є чудова фотографія. Навіть при тому, що були безресурсні обоє. Мені здається, що в часі, коли ми всі, треба правду визнавати, ми всі біднішаємо, і збирати стає все важче, то кожна копійка – це той шанс якось долучитися. І навіть якщо це не особисто моя допомога, але я долучилася, то я теж тому тішусь", – каже жінка.Також був лотом у "Медіакаві", а тепер сам постійно змагається за можливість зустрітися із публічними людьми журналіст. Я дуже очікував, коли буде Жадан, але за нього вже така сума була, що, знаєте, вже простим смертним не по кишені", – сказав лучанин.Кава із письменником та музикантомстала найдорожчим лотом, розповідає адміністратор проєкту Мирослав Ватащук і принесла до скарбнички понад 200 тисяч гривень."Сьогодні один лот 300 гривень, а вчора лот 50 тисяч був оплачений, тобто тут важко вгадати і зрештою важко вгадати яка фінальна ставка буде за який лот", – зазначив волонтер.Про усі витрати лучанин Мирослав Ватащук звітує на сторінці спільноти "Медіакава". Більшу частину грошей, каже, витрачає на амуніцію, електроніку та ремонт автомобілів для військових.Продовжувати проєкт збирається до перемоги України. Нині ж взяти участь у благодійному аукціоні може кожен охочий.

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