ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 12 танків і 30 артсистем





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано,



◾ танків − 4 174 (+12) од,



◾ бойових броньованих машин − 8 131 (+13) од,



◾ артилерійських систем − 4 705 (+30) од,



◾ РСЗВ − 698 (+1) од,



◾ засобів ППО − 454 (+2) од,



◾ літаків − 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 977 (+14) од,



◾ крилатих ракет − 1 307 (+0),



◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 194 (+12) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 703 (+5). од.



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України знищили 600 окупантів, 30 артилерійських систем, 13 ББМ та 14 безпілотників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу − близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано,◾ танків − 4 174 (+12) од,◾ бойових броньованих машин − 8 131 (+13) од,◾ артилерійських систем − 4 705 (+30) од,◾ РСЗВ − 698 (+1) од,◾ засобів ППО − 454 (+2) од,◾ літаків − 315 (+0) од,◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 977 (+14) од,◾ крилатих ракет − 1 307 (+0),◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 194 (+12) од,◾ спеціальної техніки ‒ 703 (+5). од.Дані уточнюються.

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