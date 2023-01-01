ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 12 танків і 30 артсистем
Сьогодні, 10:20
Сили оборони України знищили 600 окупантів, 30 артилерійських систем, 13 ББМ та 14 безпілотників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано,
◾ танків − 4 174 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 131 (+13) од,
◾ артилерійських систем − 4 705 (+30) од,
◾ РСЗВ − 698 (+1) од,
◾ засобів ППО − 454 (+2) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 977 (+14) од,
◾ крилатих ракет − 1 307 (+0),
◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 194 (+12) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 703 (+5). од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано,
◾ танків − 4 174 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 131 (+13) од,
◾ артилерійських систем − 4 705 (+30) од,
◾ РСЗВ − 698 (+1) од,
◾ засобів ППО − 454 (+2) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 977 (+14) од,
◾ крилатих ракет − 1 307 (+0),
◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 194 (+12) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 703 (+5). од.
Дані уточнюються.
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