СБУ повідомила про підозру в державній зраді екснардепу Мураєву

СБУ повідомила про підозру в державній зраді екснардепу Мураєву
Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії «Наші», екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

▪ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах рф.
Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала Служба безпеки України зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва.

Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: Екснардеп, зрада, СБУ
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