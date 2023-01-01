У Луцьку трирічна дитина опинилась за зачиненими дверима: викликали рятувальників
Сьогодні, 10:23
У Луцьку трирічна дитина опинилась за зачиненими дверима у квартирі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Вчора, 24 липня, о 23:00 працівники групи рятувальних робіт здійснили виїзд для відкривання дверей на проспекті Перемоги. За зачиненими дверима перебувала 3-річна дитина. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту відчинили двері й надали доступ батькам до помешкання, де спала дитина", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Вчора, 24 липня, о 23:00 працівники групи рятувальних робіт здійснили виїзд для відкривання дверей на проспекті Перемоги. За зачиненими дверима перебувала 3-річна дитина. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту відчинили двері й надали доступ батькам до помешкання, де спала дитина", - йдеться в повідомленні.
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