У Луцьку трирічна дитина опинилась за зачиненими дверима: викликали рятувальників

У Луцьку трирічна дитина опинилась за зачиненими дверима: викликали рятувальників
У Луцьку трирічна дитина опинилась за зачиненими дверима у квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"Вчора, 24 липня, о 23:00 працівники групи рятувальних робіт здійснили виїзд для відкривання дверей на проспекті Перемоги. За зачиненими дверима перебувала 3-річна дитина. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту відчинили двері й надали доступ батькам до помешкання, де спала дитина", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку трирічна дитина опинилась за зачиненими дверима: викликали рятувальників

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Теги: Луцьк, дитина, квартира, рятувальники
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