На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за 1000 доларів

На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за 1000 доларів
Вчора, 24 липня, волинські патрульні зупинили вантажівку Daf, яка рухалася зі швидкістю 82 км/год у населеному пункті.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 31-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння.

Охоронці порядку запропонували чоловіку пройти огляд на місці чи проїхати до медичного закладу, на що він категорично відмовився. Тож патрульні повідомили, що будуть складати відповідні адміністративні матеріали.

Задля уникнення відповідальності керманич почав пропонувати хабар, у розмірі 1 000 американських доларів.

Поліцейські неодноразово попереджали порушника про те, що його дії можуть мати ознаки кримінального правопорушення, але чоловік наполягав на своєму.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби надати діям чоловіка правову кваліфікацію.

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Теги: Волинь, патрульні, водій, хабар
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