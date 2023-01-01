У Луцьку зіткнулися легковик і бус, постраждала 6-річна дитина





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Близько 9.30 зіткнулися легковик «Форд» та бус. Від удару автівки отримали значні пошкодження.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в автопригоді постраждала дитина 6 років. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували в обласну дитячу лікарню.



На місці працюють поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у Луцьку на перехресті вулиць Авторемонтна та Рівненська.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевиці.Близько 9.30 зіткнулися легковик «Форд» та бус. Від удару автівки отримали значні пошкодження.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в автопригоді постраждала дитина 6 років. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували в обласну дитячу лікарню.На місці працюють поліцейські.

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