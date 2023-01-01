У Луцьку зіткнулися легковик і бус, постраждала 6-річна дитина
Сьогодні, 10:50
Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у Луцьку на перехресті вулиць Авторемонтна та Рівненська.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевиці.
Близько 9.30 зіткнулися легковик «Форд» та бус. Від удару автівки отримали значні пошкодження.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в автопригоді постраждала дитина 6 років. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
На місці працюють поліцейські.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили очевиці.
Близько 9.30 зіткнулися легковик «Форд» та бус. Від удару автівки отримали значні пошкодження.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в автопригоді постраждала дитина 6 років. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
На місці працюють поліцейські.
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