Військовий з Луцького району отримав «Золотий Хрест» від Залужного

Олександра Мариюка, жителя села Городині, нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



Про це



Олександр – розвідник 2 розвідувального взводу 2 стрілецького батальйону, з 02 лютого по теперішній час бере участь у відбитті збройної агресії російської федерації проти України.



Солдат Мариюк Олександр Олександрович неодноразово проявляв рішучість, відвагу та професіоналізм у своїх діях під час виконання бойових завдань.



До слова, рідний брат захисника, Мариюк Павло, з 30 березня 2022 року теж стоїть на захисті України.



«Золотим хрестом» нагороджують військових рядового та сержантського складу Збройних сил України за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки. Крім того, цією нагородою відзначають осіб, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовця з Торчинської громади, жителя села Городині, нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУПро це повідомили на сторінці Торчинської громади.Олександр – розвідник 2 розвідувального взводу 2 стрілецького батальйону, з 02 лютого по теперішній час бере участь у відбитті збройної агресії російської федерації проти України.Солдат Мариюк Олександр Олександрович неодноразово проявляв рішучість, відвагу та професіоналізм у своїх діях під час виконання бойових завдань.До слова, рідний брат захисника,з 30 березня 2022 року теж стоїть на захисті України.«Золотим хрестом» нагороджують військових рядового та сержантського складу Збройних сил України за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки. Крім того, цією нагородою відзначають осіб, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні.

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