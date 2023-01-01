Військовий з Луцького району отримав «Золотий Хрест» від Залужного

Військовий з Луцького району отримав «Золотий Хрест» від Залужного
Військовослужбовця з Торчинської громади Олександра Мариюка, жителя села Городині, нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомили на сторінці Торчинської громади.

Олександр – розвідник 2 розвідувального взводу 2 стрілецького батальйону, з 02 лютого по теперішній час бере участь у відбитті збройної агресії російської федерації проти України.

Солдат Мариюк Олександр Олександрович неодноразово проявляв рішучість, відвагу та професіоналізм у своїх діях під час виконання бойових завдань.

До слова, рідний брат захисника, Мариюк Павло, з 30 березня 2022 року теж стоїть на захисті України.

«Золотим хрестом» нагороджують військових рядового та сержантського складу Збройних сил України за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки. Крім того, цією нагородою відзначають осіб, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні.

Військовий з Луцького району отримав «Золотий Хрест» від Залужного

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