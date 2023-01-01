На Волині горіли житловий будинок та сміття
Сьогодні, 11:32
24 липня о 16:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Скірче Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Горіння ліквідували силами рятувальників 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівників двох місцевих пожежних команд. Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.
Пожежники 17-ї ДПРЧ ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 0,004 га в селі Кульчин Ковельського району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Горіння ліквідували силами рятувальників 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівників двох місцевих пожежних команд. Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.
Пожежники 17-ї ДПРЧ ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 0,004 га в селі Кульчин Ковельського району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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