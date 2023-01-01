На Волині горіли житловий будинок та сміття





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Горіння ліквідували силами рятувальників 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівників двох місцевих пожежних команд. Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.



Пожежники 17-ї ДПРЧ ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 0,004 га в селі Кульчин Ковельського району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 липня о 16:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Скірче Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Горіння ліквідували силами рятувальників 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівників двох місцевих пожежних команд. Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.Пожежники 17-ї ДПРЧ ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 0,004 га в селі Кульчин Ковельського району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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