На Волині горіли житловий будинок та сміття

На Волині горіли житловий будинок та сміття
24 липня о 16:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Скірче Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Горіння ліквідували силами рятувальників 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівників двох місцевих пожежних команд. Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.

Пожежники 17-ї ДПРЧ ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 0,004 га в селі Кульчин Ковельського району. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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