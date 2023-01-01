На Волині під колесами трактора загинув 63-річний чоловік
Сьогодні, 10:55
24 липня в обід 29-річний водій трактора, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, по лісовій дорозі неподалік села Тойкут наїхав на 63-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих травм загинув на місці.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, - повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Попередньо встановлено, що загиблий під час руху трактора знаходився на причепі та впав під колеса, після чого відбувся наїзд.
Слідчі затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному.
Триває слідство.
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За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, - повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Попередньо встановлено, що загиблий під час руху трактора знаходився на причепі та впав під колеса, після чого відбувся наїзд.
Слідчі затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному.
Триває слідство.
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