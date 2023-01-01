На Волині під колесами трактора загинув 63-річний чоловік

На Волині під колесами трактора загинув 63-річний чоловік
24 липня в обід 29-річний водій трактора, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, по лісовій дорозі неподалік села Тойкут наїхав на 63-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих травм загинув на місці.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, - повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Попередньо встановлено, що загиблий під час руху трактора знаходився на причепі та впав під колеса, після чого відбувся наїзд.

Слідчі затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному.

Триває слідство.


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