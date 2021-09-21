Судили волинянина, який п'яним збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:45
Волинянин, який п`яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 65-річного жителя села Гаразджа Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.
Увечері 27 липня 2021 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «Ford Focus» без увімкнених фар, на автодорозі в селі Оздів Луцького району наїхав на 27-річного та 31-річного пішоходів.
У результаті ДТП чоловіки отримали травми.
Своєї винуватості у вчиненому водій не визнав, проте її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 65-річного жителя села Гаразджа Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.
Увечері 27 липня 2021 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «Ford Focus» без увімкнених фар, на автодорозі в селі Оздів Луцького району наїхав на 27-річного та 31-річного пішоходів.
У результаті ДТП чоловіки отримали травми.
Своєї винуватості у вчиненому водій не визнав, проте її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.
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