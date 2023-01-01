У Луцьку дружинам та дітям загиблих захисників вручили посмертні нагороди рідних
Сьогодні, 12:10
У Луцькраді вручили рідним загиблих захисників України Михайла Дарчича, Віталія Котельнікова, Олексія Мельничука та Віталія Степанишева їхні посмертні нагороди.
Про це повідомляють на сайті міськради.
Старшого сержанта Михайла Дарчича, солдатів Юрія Масевича та Олексія Мельничука, а також сержанта Віталія Степанишева нагороджено орденами “За мужність” III ступеня (посмертно).
Нагороди отримали дружини та діти загиблих Героїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті міськради.
Старшого сержанта Михайла Дарчича, солдатів Юрія Масевича та Олексія Мельничука, а також сержанта Віталія Степанишева нагороджено орденами “За мужність” III ступеня (посмертно).
Нагороди отримали дружини та діти загиблих Героїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Проїхав на жовтий сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку, де зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 12:18
У Луцьку дружинам та дітям загиблих захисників вручили посмертні нагороди рідних
Сьогодні, 12:10
Судили волинянина, який п'яним збив двох пішоходів
Сьогодні, 11:45
Медіа