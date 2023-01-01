У Луцьку дружинам та дітям загиблих захисників вручили посмертні нагороди рідних

Михайла Дарчича, Віталія Котельнікова, Олексія Мельничука та Віталія Степанишева їхні посмертні нагороди.



Про це повідомляють на сайті міськради.



Старшого сержанта



Нагороди отримали дружини та діти загиблих Героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькраді вручили рідним загиблих захисників Українитаїхні посмертні нагороди.Про це повідомляють на сайті міськради.Старшого сержанта Михайла Дарчича, солдатів Юрія Масевича та Олексія Мельничука , а також сержанта Віталія Степанишева нагороджено орденами “За мужність” III ступеня (посмертно).Нагороди отримали дружини та діти загиблих Героїв.

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