У Луцьку дружинам та дітям загиблих захисників вручили посмертні нагороди рідних

У Луцьку дружинам та дітям загиблих захисників вручили посмертні нагороди рідних
У Луцькраді вручили рідним загиблих захисників України Михайла Дарчича, Віталія Котельнікова, Олексія Мельничука та Віталія Степанишева їхні посмертні нагороди.

Про це повідомляють на сайті міськради.

Старшого сержанта Михайла Дарчича, солдатів Юрія Масевича та Олексія Мельничука, а також сержанта Віталія Степанишева нагороджено орденами “За мужність” III ступеня (посмертно).

Нагороди отримали дружини та діти загиблих Героїв.

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