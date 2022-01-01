За незалежність України загинули двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 21:13
У війні з російськими окупантами загинули двоє волинян: Юрій Масевич з Луцька та Віктор Бойміструк з села Озерне Ковельського району.
Про це повідомили Луцький міський голова Ігор Поліщук та на фейсбук-сторінці "Поворськ та поворчани".
Інформацію про загибель Героїв підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Лучанин Масевич Юрій Іванович, 16.09.1978 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини. Загинув 5 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
На жаль, загинув Віктор Бойміструк із села Озерне Поворської громади. Без батька залишилось троє маленьких діток.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблих Героїв!
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Про це повідомили Луцький міський голова Ігор Поліщук та на фейсбук-сторінці "Поворськ та поворчани".
Інформацію про загибель Героїв підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Лучанин Масевич Юрій Іванович, 16.09.1978 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини. Загинув 5 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
На жаль, загинув Віктор Бойміструк із села Озерне Поворської громади. Без батька залишилось троє маленьких діток.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблих Героїв!
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