 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За незалежність України загинули двоє Героїв з Волині

За незалежність України загинули двоє Героїв з Волині
У війні з російськими окупантами загинули двоє волинян: Юрій Масевич з Луцька та Віктор Бойміструк з села Озерне Ковельського району.

Про це повідомили Луцький міський голова Ігор Поліщук та на фейсбук-сторінці "Поворськ та поворчани".

Інформацію про загибель Героїв підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Лучанин Масевич Юрій Іванович, 16.09.1978 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини. Загинув 5 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

На жаль, загинув Віктор Бойміструк із села Озерне Поворської громади. Без батька залишилось троє маленьких діток.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблих Героїв!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Європарламент ухвалив резолюцію, якою рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Сьогодні, 21:38
Жителька одного з сіл на Житомирщині передавала росіянам розвіддані про українських захисників, – СБУ
Сьогодні, 21:30
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 8 червня
Сьогодні, 19:00
У війні із Росією загинув волинянин Валентин Ковзолович
Сьогодні, 15:57
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Європарламент ухвалив резолюцію, якою рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Сьогодні, 21:38
Жителька одного з сіл на Житомирщині передавала росіянам розвіддані про українських захисників, – СБУ
Сьогодні, 21:30
За незалежність України загинули двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 21:13
В Україні значно подешевшали огірки
Сьогодні, 20:30
Погода на завтра, 9 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець
07 червень, 17:30
На Луганщині загинув військовий з Луцька На Луганщині загинув військовий з Луцька
07 червень, 14:30
За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов
07 червень, 13:14
Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук
07 червень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь отримала п’ять тонн допомоги з-за кордону. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
 0
Європарламент ухвалив резолюцію, якою рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Сьогодні, 21:38
 0
Жителька одного з сіл на Житомирщині передавала росіянам розвіддані про українських захисників, – СБУ
Сьогодні, 21:30
 0
За незалежність України загинули двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 21:13
 0
В Україні значно подешевшали огірки
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8