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Європарламент ухвалив резолюцію, якою рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію, якою рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію, яка рекомендує Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ. Також євродепутати висловили позицію щодо зброї для України.

Про це повідомляє Deutsche Welle, пише Громадське.

Резолюція стосується зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Документ ухвалили на пленарному засіданні в Страсбурзі в середу, 8 червня. За неї проголосували 438 євродепутатів, 65 висловилися проти, ще 94 утрималися.

Євродепутати вважають, що Україні слід статус кандидата на членство в ЄС.

Європарламент рекомендував Раді ЄС погодитися, що «Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата до ЄС, як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Нагадаємо, що на початку березня Європарламент вже закликав ЄС працювати у напрямку надання Україні статусу кандидата.

У нинішній резолюції згадуються також «європейські прагнення Молдови та Грузії», але рекомендації надати їм статус кандидата резолюція не містить.

Крім того, Європарламент рекомендував «без зволікань надати зброю відповідно до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною. За цим інструментом Євросоюз уже виділив два мільярди євро на закупівлю зброї для Києва.

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Теги: Росія, Україна, війна
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