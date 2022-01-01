Жителька одного з сіл на Житомирщині передавала росіянам розвіддані про українських захисників, – СБУ





Про це повідомили у пресслужбі



За даними слідства, затриманою є жителька одного з сіл області.



Співробітник підрозділу розвідки збройних сил РФ «примітив» жінку у заборонених в Україні соцмережах. Там вона висловлювала агресивну проросійську позицію і поширювала антиукраїнський контент. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім «Побєда».



Після початку повномасштабного вторгнення РФ у північні райони Житомирщини жінка отримала детальні інструкції від куратора щодо способів збору і передачі необхідних їм даних.



Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій.



Зокрема, ворога цікавило:



▪️ місцезнаходження військових об’єктів та склади озброєння;

▪️ підрозділи ЗСУ, їх чисельність, види озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення, насамперед залізницею;

▪️ геолокаційні дані про місця тимчасового перебування українських військових та місцевої тероборони.



З власної ініціативи жінка передавала країні-агресору також дані про укриття чи підвальні приміщення будівель.



У ході обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку з кураторами воєнної розвідки РФ. Затримана визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.



Слідчі СБУ повідомили затриманій агентці російської спецслужби про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агентку військової розвідки РФ: передавала ворогу розвіддані про українських захисників на Житомирщині.Про це повідомили у пресслужбі СБУ За даними слідства, затриманою є жителька одного з сіл області.Співробітник підрозділу розвідки збройних сил РФ «примітив» жінку у заборонених в Україні соцмережах. Там вона висловлювала агресивну проросійську позицію і поширювала антиукраїнський контент. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім «Побєда».Після початку повномасштабного вторгнення РФ у північні райони Житомирщини жінка отримала детальні інструкції від куратора щодо способів збору і передачі необхідних їм даних.Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій.Зокрема, ворога цікавило:▪️ місцезнаходження військових об’єктів та склади озброєння;▪️ підрозділи ЗСУ, їх чисельність, види озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення, насамперед залізницею;▪️ геолокаційні дані про місця тимчасового перебування українських військових та місцевої тероборони.З власної ініціативи жінка передавала країні-агресору також дані про укриття чи підвальні приміщення будівель.У ході обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку з кураторами воєнної розвідки РФ. Затримана визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.Слідчі СБУ повідомили затриманій агентці російської спецслужби про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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