В Україні значно подешевшали огірки
Сьогодні, 20:30
В Україні значно знизилась ціна на огірки. Цей сезонний овоч, який так полюбляють українці, подешевшав від 30% до 50%.
Про це пише 24 канал.
Аграрії прогнозували в Україні дефіцит сезонних овочів, зокрема, огірків у зв'язку з вимушеною еміграцією більш ніж 5 мільйонів людей та складних умов роботи тепличних комбінатів.
Закрити потребу на ринку було складно також через відсутність надходження продукції з Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, що перебуває наразі під тимчасової окупацією росіян.
Однак, вітчизняні огірки замінили імпортними. Експерти зауважили, що такий спосіб розв'язання проблеми дефіциту овоча в цей період року є нетрадиційним. Однак він був вимушеним.
"Розв'язання проблеми недостатньої пропозиції огірка на внутрішньому ринку України було збільшення обсягів імпорту овочів з Польщі, й ще більш відчутне зростання обсягів постачання з Молдови", – йдеться у повідомленні.
Відтак, з початку червня місцеві комбінати зменшили попередні відпускні ціни на свою продукцію від 30% до 50%.
Однак, для роздрібного покупця ціна все ще кусається. Зокрема, в супермаркетах за огірки доведеться заплатити 60 – 70 гривень за кілограм.
Глобального дефіциту продуктів в Україні не очікують. Однак є певні товари, з постачанням яких можуть виникнути проблеми.
Високі ціни наразі в Україні спостерігають на ранні овочі через те, що їх не постачають з окупованих областей півдня України.
Зокрема, через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати перші овочі відкритого ґрунту з півдня.
Прогнозують, що високі ціни зберігатимуться до кінця червня.
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Про це пише 24 канал.
Аграрії прогнозували в Україні дефіцит сезонних овочів, зокрема, огірків у зв'язку з вимушеною еміграцією більш ніж 5 мільйонів людей та складних умов роботи тепличних комбінатів.
Закрити потребу на ринку було складно також через відсутність надходження продукції з Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, що перебуває наразі під тимчасової окупацією росіян.
Однак, вітчизняні огірки замінили імпортними. Експерти зауважили, що такий спосіб розв'язання проблеми дефіциту овоча в цей період року є нетрадиційним. Однак він був вимушеним.
"Розв'язання проблеми недостатньої пропозиції огірка на внутрішньому ринку України було збільшення обсягів імпорту овочів з Польщі, й ще більш відчутне зростання обсягів постачання з Молдови", – йдеться у повідомленні.
Відтак, з початку червня місцеві комбінати зменшили попередні відпускні ціни на свою продукцію від 30% до 50%.
Однак, для роздрібного покупця ціна все ще кусається. Зокрема, в супермаркетах за огірки доведеться заплатити 60 – 70 гривень за кілограм.
Глобального дефіциту продуктів в Україні не очікують. Однак є певні товари, з постачанням яких можуть виникнути проблеми.
Високі ціни наразі в Україні спостерігають на ранні овочі через те, що їх не постачають з окупованих областей півдня України.
Зокрема, через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати перші овочі відкритого ґрунту з півдня.
Прогнозують, що високі ціни зберігатимуться до кінця червня.
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