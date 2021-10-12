В Україні значно подешевшали огірки





Про це пише



Аграрії прогнозували в Україні дефіцит сезонних овочів, зокрема, огірків у зв'язку з вимушеною еміграцією більш ніж 5 мільйонів людей та складних умов роботи тепличних комбінатів.



Закрити потребу на ринку було складно також через відсутність надходження продукції з Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, що перебуває наразі під тимчасової окупацією росіян.



Однак, вітчизняні огірки замінили імпортними. Експерти зауважили, що такий спосіб розв'язання проблеми дефіциту овоча в цей період року є нетрадиційним. Однак він був вимушеним.



"Розв'язання проблеми недостатньої пропозиції огірка на внутрішньому ринку України було збільшення обсягів імпорту овочів з Польщі, й ще більш відчутне зростання обсягів постачання з Молдови", – йдеться у повідомленні.



Відтак, з початку червня місцеві комбінати зменшили попередні відпускні ціни на свою продукцію від 30% до 50%.



Однак, для роздрібного покупця ціна все ще кусається. Зокрема, в супермаркетах за огірки доведеться заплатити 60 – 70 гривень за кілограм.



Глобального дефіциту продуктів в Україні не очікують. Однак є певні товари, з постачанням яких можуть виникнути проблеми.



Високі ціни наразі в Україні спостерігають на ранні овочі через те, що їх не постачають з окупованих областей півдня України.



Зокрема, через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати перші овочі відкритого ґрунту з півдня.



Прогнозують, що високі ціни зберігатимуться до кінця червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні значно знизилась ціна на огірки. Цей сезонний овоч, який так полюбляють українці, подешевшав від 30% до 50%.Про це пише 24 канал. Аграрії прогнозували в Україні дефіцит сезонних овочів, зокрема, огірків у зв'язку з вимушеною еміграцією більш ніж 5 мільйонів людей та складних умов роботи тепличних комбінатів.Закрити потребу на ринку було складно також через відсутність надходження продукції з Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, що перебуває наразі під тимчасової окупацією росіян.Однак, вітчизняні огірки замінили імпортними. Експерти зауважили, що такий спосіб розв'язання проблеми дефіциту овоча в цей період року є нетрадиційним. Однак він був вимушеним."Розв'язання проблеми недостатньої пропозиції огірка на внутрішньому ринку України було збільшення обсягів імпорту овочів з Польщі, й ще більш відчутне зростання обсягів постачання з Молдови", – йдеться у повідомленні.Відтак, з початку червня місцеві комбінати зменшили попередні відпускні ціни на свою продукцію від 30% до 50%.Однак, для роздрібного покупця ціна все ще кусається. Зокрема, в супермаркетах за огірки доведеться заплатити 60 – 70 гривень за кілограм.Глобального дефіциту продуктів в Україні не очікують. Однак є певні товари, з постачанням яких можуть виникнути проблеми.Високі ціни наразі в Україні спостерігають на ранні овочі через те, що їх не постачають з окупованих областей півдня України.Зокрема, через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати перші овочі відкритого ґрунту з півдня.Прогнозують, що високі ціни зберігатимуться до кінця червня.

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