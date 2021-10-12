В Україні значно подешевшали огірки

В Україні значно подешевшали огірки
В Україні значно знизилась ціна на огірки. Цей сезонний овоч, який так полюбляють українці, подешевшав від 30% до 50%.

Про це пише 24 канал.

Аграрії прогнозували в Україні дефіцит сезонних овочів, зокрема, огірків у зв'язку з вимушеною еміграцією більш ніж 5 мільйонів людей та складних умов роботи тепличних комбінатів.

Закрити потребу на ринку було складно також через відсутність надходження продукції з Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, що перебуває наразі під тимчасової окупацією росіян.

Однак, вітчизняні огірки замінили імпортними. Експерти зауважили, що такий спосіб розв'язання проблеми дефіциту овоча в цей період року є нетрадиційним. Однак він був вимушеним.

"Розв'язання проблеми недостатньої пропозиції огірка на внутрішньому ринку України було збільшення обсягів імпорту овочів з Польщі, й ще більш відчутне зростання обсягів постачання з Молдови", – йдеться у повідомленні.

Відтак, з початку червня місцеві комбінати зменшили попередні відпускні ціни на свою продукцію від 30% до 50%.

Однак, для роздрібного покупця ціна все ще кусається. Зокрема, в супермаркетах за огірки доведеться заплатити 60 – 70 гривень за кілограм.

Глобального дефіциту продуктів в Україні не очікують. Однак є певні товари, з постачанням яких можуть виникнути проблеми.

Високі ціни наразі в Україні спостерігають на ранні овочі через те, що їх не постачають з окупованих областей півдня України.

Зокрема, через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати перші овочі відкритого ґрунту з півдня.

Прогнозують, що високі ціни зберігатимуться до кінця червня.


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Теги: огірки, ціни
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