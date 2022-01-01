Погода на завтра, 9 червня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 26-31⁰ тепла.



У Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 16°С до 28°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 9 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 26-31⁰ тепла.У Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 16°С до 28°С.

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