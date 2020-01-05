Пенсіонер з Волині продає на аукціоні футбольний м'яч з автографами: кошти передасть на ЗСУ

Пенсіонер з Волині продає на аукціоні футбольний м'яч з автографами: кошти передасть на ЗСУ
Колишній учитель фізкультури Локачинської школи пенсіонер Віктор Данилович Савчук продає на аукціоні фтубольний м'яч з автографами відомих гравців київського «Динамо», серед яких - Йожеф Сабо.

Про це йдеться на сторінці Будинку дитячої та юнацької творчості Локачинської селищної ради у фейсбук.

Розповідають, що стадіон містечка Локачі приймав гравців київського «Динамо», щоправда, ветеранів. І грали вони з локачинськими футболістами. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь гостей. А відбувся він 26 квітня 1986 року, в день Чорнобильської трагедії, про яку того дня ще ніхто не знав.

Відтоді Віктор Савчук і беріг м’яч з автографами динамівців як найдорожчу реліквію. Та почувши, що Будинок дитячої та юнацької творчості збирає кошти на тепловізор, приніс його із пропозицією провести своєрідний аукціон, а виручені кошти долучити до вже зібраних.

Триватиме аукціон до 13 червня на Facebook-сторінці будинку дитячої та юнацької творчості Локачинської селищної ради.

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Теги: Локачі, аукціон, футбольний м'яч, гроші, ЗСУ
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