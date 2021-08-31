Онкохворий волинянин потребує фінансової допомоги
Сьогодні, 18:33
У 39-річного мешканця Іваничів Юрія Білевича виявили онкозахворювання. Чоловік потребує термінової фінансової допомоги небайдужих.
Про це інформує Буг.
В родину Юрія Білевича прийшла біда: після тривалих запальних процесів в легенях та ГРВІ, якими часто хворів чоловік, у нього діагностували пухлину попереднього середостіння.
Лікування дороговартісне, а розпочати його необхідно якнайшвидше. Адже від цього залежить життя молодого чоловіка. Самостійно зібрати кошти сім’я, яка виховує маленького сина, не може. Сума для них – непосильна, а тому родина звертається за допомогою до усіх небайдужих.
Кожна гривня буде цінна й допоможе жителю Іванич одужати й жити далі. Родина буде щиро вдячна за будь-яку допомогу.
Фінансову допомогу можна переслати за реквізитами:
Картка ПриватБанку: 5168 7573 9986 4539 – Білевич Наталія Олександрівна, дружина Юрія.
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Про це інформує Буг.
В родину Юрія Білевича прийшла біда: після тривалих запальних процесів в легенях та ГРВІ, якими часто хворів чоловік, у нього діагностували пухлину попереднього середостіння.
Лікування дороговартісне, а розпочати його необхідно якнайшвидше. Адже від цього залежить життя молодого чоловіка. Самостійно зібрати кошти сім’я, яка виховує маленького сина, не може. Сума для них – непосильна, а тому родина звертається за допомогою до усіх небайдужих.
Кожна гривня буде цінна й допоможе жителю Іванич одужати й жити далі. Родина буде щиро вдячна за будь-яку допомогу.
Фінансову допомогу можна переслати за реквізитами:
Картка ПриватБанку: 5168 7573 9986 4539 – Білевич Наталія Олександрівна, дружина Юрія.
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