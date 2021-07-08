Партії «Опозиційний блок» в Україні більше не буде





Про це повідомляє громадський рух "



Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.



Як передає аналітик ЧЕСНО Ігор Фещенко, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.



Через закритість судового процесу причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.



"Судовий процес має бути відкритим, особливо у таких резонансних і суспільно важливих справах, як заборона партій. Мене із журналістським посвідченням не пустили, тримали на прохідній, хоча я прийшов за 20 хвилин до початку розгляду справи. А вже за півтори години повідомили, що засідання закінчилося. На щастя, вдалося отримати в суді копію рішення", — повідомляє провідний аналітик Руху ЧЕСНО з партійних фінансів Ігор Фещенко.



Саме засідання тривало десь півтори години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".Про це повідомляє громадський рух " Чесно ", який отримав копію рішення суду.Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.Як передає аналітик ЧЕСНО, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.Через закритість судового процесу причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення."Судовий процес має бути відкритим, особливо у таких резонансних і суспільно важливих справах, як заборона партій. Мене із журналістським посвідченням не пустили, тримали на прохідній, хоча я прийшов за 20 хвилин до початку розгляду справи. А вже за півтори години повідомили, що засідання закінчилося. На щастя, вдалося отримати в суді копію рішення", — повідомляє провідний аналітик Руху ЧЕСНО з партійних фінансів Ігор Фещенко.Саме засідання тривало десь півтори години.

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