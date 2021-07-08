Партії «Опозиційний блок» в Україні більше не буде

Партії «Опозиційний блок» в Україні більше не буде
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".

Про це повідомляє громадський рух "Чесно", який отримав копію рішення суду.

Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Як передає аналітик ЧЕСНО Ігор Фещенко, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

Через закритість судового процесу причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

"Судовий процес має бути відкритим, особливо у таких резонансних і суспільно важливих справах, як заборона партій. Мене із журналістським посвідченням не пустили, тримали на прохідній, хоча я прийшов за 20 хвилин до початку розгляду справи. А вже за півтори години повідомили, що засідання закінчилося. На щастя, вдалося отримати в суді копію рішення", — повідомляє провідний аналітик Руху ЧЕСНО з партійних фінансів Ігор Фещенко.

Саме засідання тривало десь півтори години.
Партії «Опозиційний блок» в Україні більше не буде

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Теги: партія, Опозиційний блок
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