Партії «Опозиційний блок» в Україні більше не буде
Сьогодні, 17:40
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".
Про це повідомляє громадський рух "Чесно", який отримав копію рішення суду.
Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.
Як передає аналітик ЧЕСНО Ігор Фещенко, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.
Через закритість судового процесу причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.
"Судовий процес має бути відкритим, особливо у таких резонансних і суспільно важливих справах, як заборона партій. Мене із журналістським посвідченням не пустили, тримали на прохідній, хоча я прийшов за 20 хвилин до початку розгляду справи. А вже за півтори години повідомили, що засідання закінчилося. На щастя, вдалося отримати в суді копію рішення", — повідомляє провідний аналітик Руху ЧЕСНО з партійних фінансів Ігор Фещенко.
Саме засідання тривало десь півтори години.
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Про це повідомляє громадський рух "Чесно", який отримав копію рішення суду.
Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.
Як передає аналітик ЧЕСНО Ігор Фещенко, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.
Через закритість судового процесу причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.
"Судовий процес має бути відкритим, особливо у таких резонансних і суспільно важливих справах, як заборона партій. Мене із журналістським посвідченням не пустили, тримали на прохідній, хоча я прийшов за 20 хвилин до початку розгляду справи. А вже за півтори години повідомили, що засідання закінчилося. На щастя, вдалося отримати в суді копію рішення", — повідомляє провідний аналітик Руху ЧЕСНО з партійних фінансів Ігор Фещенко.
Саме засідання тривало десь півтори години.
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