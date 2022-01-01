10 червня Луцьк прощатиметься із загиблим воїном Тарасом Томашевичем
Сьогодні, 17:18
У п’ятницю, 10 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця Томашевича Тараса Леонідовича (26.06.1976 року народження).
Про це повідомляють у Луцькраді.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого.
Молодший сержант загинув 1 червня поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
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Про це повідомляють у Луцькраді.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого.
Молодший сержант загинув 1 червня поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
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