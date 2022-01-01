10 червня Луцьк прощатиметься із загиблим воїном Тарасом Томашевичем

Томашевича Тараса Леонідовича (26.06.1976 року народження).



Про це повідомляють у Луцькраді.



Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого.









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