10 червня Луцьк прощатиметься із загиблим воїном Тарасом Томашевичем

10 червня Луцьк прощатиметься із загиблим воїном Тарасом Томашевичем
У п’ятницю, 10 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця Томашевича Тараса Леонідовича (26.06.1976 року народження).

Про це повідомляють у Луцькраді.

Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого.

Молодший сержант загинув 1 червня поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.


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Теги: Томашевич, похорон, Луцьк
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