Росіяни крадуть метал з Маріуполя і вивозять його до Ростова
Сьогодні, 17:00
У Маріуполі окупанти крадуть український металопрокат, вантажать його на судно класу РМЗ під прапором РФ. Пункт призначення - порт Ростов-на-Дону.
Про це 8 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Поки Лавров в Туреччині хамить про вкрадене українське майно, прямо в той час в Маріуполі росіяни п*здять і вантажатьукраїнський металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону. Без коментарів", - написав він.
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Про це 8 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Поки Лавров в Туреччині хамить про вкрадене українське майно, прямо в той час в Маріуполі росіяни п*здять і вантажатьукраїнський металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону. Без коментарів", - написав він.
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