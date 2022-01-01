Росіяни крадуть метал з Маріуполя і вивозять його до Ростова

Росіяни крадуть метал з Маріуполя і вивозять його до Ростова
У Маріуполі окупанти крадуть український металопрокат, вантажать його на судно класу РМЗ під прапором РФ. Пункт призначення - порт Ростов-на-Дону.

Про це 8 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Поки Лавров в Туреччині хамить про вкрадене українське майно, прямо в той час в Маріуполі росіяни п*здять і вантажатьукраїнський металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону. Без коментарів", - написав він.

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Теги: крадуть метал, росіяни, Маріуполь
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