Росіяни крадуть метал з Маріуполя і вивозять його до Ростова





Про це 8 червня Петро Андрющенко.



"Поки Лавров в Туреччині хамить про вкрадене українське майно, прямо в той час в Маріуполі росіяни п*здять і вантажатьукраїнський металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону. Без коментарів", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі окупанти крадуть український металопрокат, вантажать його на судно класу РМЗ під прапором РФ. Пункт призначення - порт Ростов-на-Дону.Про це 8 червня повідомив радник мера Маріуполя"Поки Лавров в Туреччині хамить про вкрадене українське майно, прямо в той час в Маріуполі росіяни п*здять і вантажатьукраїнський металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону. Без коментарів", - написав він.

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