Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
Сьогодні, 16:27
Як відомо, наразі дефіцит пального все ще присутній, а тому черги на АЗС є вже звичним явищем. Звідти й підвищення вартості. Утім, протягом останніх днів ситуація почала дещо покращуватися.
Про зміни в цінах на пальне повідомляє Auto.RIA, пише ТСН.
Варто зазначити, що в таблиці представлені усереднені ціни заправок по всій Україні, які можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.
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Про зміни в цінах на пальне повідомляє Auto.RIA, пише ТСН.
Варто зазначити, що в таблиці представлені усереднені ціни заправок по всій Україні, які можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.
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