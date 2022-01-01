У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО

У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують 61-річного лучанина Парфелюка Леоніда Павловича.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.

Чоловік у кінці лютого пішов з дому та дотепер не повернувся, місце знаходження його невідоме.

Прикмети: зріст 160-165 см, волосся з сивиною, середньої довжини, середньої тіло будови. В що був одягнений невідомо.

На шиї мав нитку з царською монетою.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого лучанина, і просить невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0665403692, 0669238559 або 102.
У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, Луцьк, зник, чоловік
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