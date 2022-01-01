У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО

Парфелюка Леоніда Павловича.



Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.



Чоловік у кінці лютого пішов з дому та дотепер не повернувся, місце знаходження його невідоме.



Прикмети: зріст 160-165 см, волосся з сивиною, середньої довжини, середньої тіло будови. В що був одягнений невідомо.



На шиї мав нитку з царською монетою.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого лучанина, і просить невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0665403692, 0669238559 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують 61-річного лучанинаПро це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.Чоловік у кінці лютого пішов з дому та дотепер не повернувся, місце знаходження його невідоме.Прикмети: зріст 160-165 см, волосся з сивиною, середньої довжини, середньої тіло будови. В що був одягнений невідомо.На шиї мав нитку з царською монетою.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого лучанина, і просить невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0665403692, 0669238559 або 102.

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