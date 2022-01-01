Маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу

Маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу
У Маріуполі, який опинився на межі гуманітарної катастрофи, люди вимушені боротися за шматок хліба.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, люди змушені записуватися у чергу, яка на два-три дні наперед. Втім, навіть це не гарантує отримання гуманітарки.

"В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в "живу чергу". Потім тебе тримають на спекі як тварину в загоні - без води і можливості її набрати. Потім, якщо пощастило, отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості, а без холодильників швидко зіпсується. День-два і повинен бігти по колу пекла гуманітарки знов", - наголошує представник мерії.

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Теги: Маріуполь, гуманітарна криза, їжа, люди
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