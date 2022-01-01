Маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу
Сьогодні, 16:15
У Маріуполі, який опинився на межі гуманітарної катастрофи, люди вимушені боротися за шматок хліба.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, люди змушені записуватися у чергу, яка на два-три дні наперед. Втім, навіть це не гарантує отримання гуманітарки.
"В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в "живу чергу". Потім тебе тримають на спекі як тварину в загоні - без води і можливості її набрати. Потім, якщо пощастило, отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості, а без холодильників швидко зіпсується. День-два і повинен бігти по колу пекла гуманітарки знов", - наголошує представник мерії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, люди змушені записуватися у чергу, яка на два-три дні наперед. Втім, навіть це не гарантує отримання гуманітарки.
"В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в "живу чергу". Потім тебе тримають на спекі як тварину в загоні - без води і можливості її набрати. Потім, якщо пощастило, отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості, а без холодильників швидко зіпсується. День-два і повинен бігти по колу пекла гуманітарки знов", - наголошує представник мерії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
Сьогодні, 16:27
Маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу
Сьогодні, 16:15
У війні із Росією загинув волинянин Валентин Ковзолович
Сьогодні, 15:57
Ще 4 парафії на Волині без священників перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 15:39
Медіа