Маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу





Про це Петро Андрющенко.



За його словами, люди змушені записуватися у чергу, яка на два-три дні наперед. Втім, навіть це не гарантує отримання гуманітарки.



"В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в "живу чергу". Потім тебе тримають на спекі як тварину в загоні - без води і можливості її набрати. Потім, якщо пощастило, отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості, а без холодильників швидко зіпсується. День-два і повинен бігти по колу пекла гуманітарки знов", - наголошує представник мерії.

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