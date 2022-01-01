У Чорному морі перебувають 4 кораблі та підводний човен росіян

У Чорному морі перебувають 4 кораблі та підводний човен росіян
Корабельне угруповання окупантів продовжує блокувати судноплавство у Чорному морі. Зокрема, у його північно-західній частині. Наразі там перебувають ворожі кораблі та підводний човен.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь".

У готовності до атаки перебувають 4 ракетні кораблі окупантів та підводний човен. Вони споряджені 36 крилатими ракетами "Калібр".

Варто зауважити, що загроза ракетних ударів, диверсій та висадки ворожого десанту на Півдні не зникає. Зважаючи на це, в ОК "Південь" закликали українців не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

"Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання у замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими й уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб", – додали в ОК "Південь".



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Теги: Чорне море, кораблі росіян, війна, Південь
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