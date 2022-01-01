У війні із Росією загинув волинянин Валентин Ковзолович
Сьогодні, 15:57
Загинув ще один воїн із Камінь-Каширської громади - Ковзолович Валентин Петрович, 1977 року народження, уродженець села Велика Глуша.
Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбук та підтвердили у Волинській ОВА.
5 червня 2022 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання ворожа куля забрала життя захисника.
Поховають воїна у рідному селі Велика Глуша.
Про деталі зустрічі на рідній Батьківщині захисника повідомлять згодом.
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Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбук та підтвердили у Волинській ОВА.
5 червня 2022 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання ворожа куля забрала життя захисника.
Поховають воїна у рідному селі Велика Глуша.
Про деталі зустрічі на рідній Батьківщині захисника повідомлять згодом.
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