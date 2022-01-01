У війні із Росією загинув волинянин Валентин Ковзолович

Ковзолович Валентин Петрович, 1977 року народження, уродженець села Велика Глуша.



Про це



5 червня 2022 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання ворожа куля забрала життя захисника.



Поховають воїна у рідному селі Велика Глуша.



Про деталі зустрічі на рідній Батьківщині захисника повідомлять згодом.

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